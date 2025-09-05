Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

Bütün Malatya'nın bir araya geleceği meydan projemiz Malatyamızın hizmetine sunuldu.

Depremde evi ağar hasar gören, yıkılan vatandaşlarımızdan her 3 depremzede vatandaşımızdan 2'sinin evini 2 yıl gibi kısa bir sürede teslim etmiş olacağız

Bugün 11 ilimizde sadece konut üretimi değil her anlamda çevre ve şehircilik devrimi yapıyoruz.

23 günde 550 konut bitirilmektedir, teslim edilmektedir. Bu gayret bu başarı tabi ki her babayiğidin harcı değildir. Bu başarı milletimizin, devletimizin başarısıdır.