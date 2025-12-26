İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9317
  • EURO
    50,6631
  • ALTIN
    6244.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asrın inşasında Türkiye'nin başarısı! TürkMedya Ankara Temsilcisi Yiğitel'den Hatay mesajı: 2,5 yılda şehir yeniden can bulmuş
Güncel

Asrın inşasında Türkiye'nin başarısı! TürkMedya Ankara Temsilcisi Yiğitel'den Hatay mesajı: 2,5 yılda şehir yeniden can bulmuş

Yarın Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 'Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam' temalı program düzenlenerek bağımsız bölümlerin tamamının hak sahiplerine teslim edilecek. 24 TV canlı yayınında Hatay'dan izlenimlerini aktaran TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, “Bütün içtenliğimle söylüyorum buraya dair benim manşetim ‘Hayata Yeniden Dönüş'” dedi.

HABER MERKEZİ26 Aralık 2025 Cuma 17:13 - Güncelleme:
Asrın inşasında Türkiye'nin başarısı! TürkMedya Ankara Temsilcisi Yiğitel'den Hatay mesajı: 2,5 yılda şehir yeniden can bulmuş
ABONE OL

Hatay'da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program düzenlenerek bağımsız bölümlerin tamamı hak sahiplerine teslim edilecek.

24 TV'de yayınlanan Moderatör programında Gazeteci İbrahim Güneş'e Hatay'daki izlenimlerini aktaran Yiğitel, "Ben depremden hemen sonra gelmiştim. Tahminim hep şöyleydi. Burası bırakın yeniden şehir olmayı, sadece depremden kalan molozların temizlenmesi 5 yıl alır demiştim. Hayata yeniden dönüş herhalde 10 yıl sürer dedim. 2,5 yılda şehir yeniden can bulmuş" dedi.

Araçla bütün şehiri gezdiklerin ifade eden Yiğitel, şehrin, Hatay medeniyeti ve kültürüne uygun şekilde restore edildiğini dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.