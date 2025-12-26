Asrın inşasında Türkiye'nin başarısı! TürkMedya Ankara Temsilcisi Yiğitel'den Hatay mesajı: 2,5 yılda şehir yeniden can bulmuş

Hatay'da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program düzenlenerek bağımsız bölümlerin tamamı hak sahiplerine teslim edilecek.

24 TV'de yayınlanan Moderatör programında Gazeteci İbrahim Güneş'e Hatay'daki izlenimlerini aktaran Yiğitel, "Ben depremden hemen sonra gelmiştim. Tahminim hep şöyleydi. Burası bırakın yeniden şehir olmayı, sadece depremden kalan molozların temizlenmesi 5 yıl alır demiştim. Hayata yeniden dönüş herhalde 10 yıl sürer dedim. 2,5 yılda şehir yeniden can bulmuş" dedi.

ASRIN İNŞASINDA TÜRKİYE'NİN BAŞARISI



11 şehir küllerinden doğdu.



Yüzbinler yuvaya kavuştu.



TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel (@melikyigitel), Hatay'dan izlenimlerini aktardı pic.twitter.com/haE5wcTetF — 24 TV (@yirmidorttv) December 26, 2025

Araçla bütün şehiri gezdiklerin ifade eden Yiğitel, şehrin, Hatay medeniyeti ve kültürüne uygun şekilde restore edildiğini dile getirdi.