İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,372
  • EURO
    51,3008
  • ALTIN
    6314.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Asrın yolsuzluk davasında hesap vakti: Böcek'in 2 şoförü adliyede
Güncel

Asrın yolsuzluk davasında hesap vakti: Böcek'in 2 şoförü adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in Antalya'da gözaltına alınan 2 şoförü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

AA26 Mart 2026 Perşembe 13:59 - Güncelleme:
Asrın yolsuzluk davasında hesap vakti: Böcek'in 2 şoförü adliyede
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kapsamlı yolsuzluk soruşturması her geçen gün yeni isimleri gündeme taşıdı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yakın çalışma ekibinden 2 şoförün gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmesi, soruşturmanın Antalya ayağına ilişkin önemli bir adım olarak değerlendirildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiyle birlikte süreç yeni bir aşamaya geçti.

Adli makamlardan "dava çöktü" iddiasına net cevap

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 2 ŞOFÖRÜN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gözaltına alınan 2 şoförü adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İmamoğlu'nun yolsuzluk davasında görüntü çekecekti... 'Sahte basın kartı'yla salona giren kişi gözaltına alındı

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE GETİRİLDİ

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü, dün Antalya'da gözaltına alınmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da yol kavgası! Vatandaşlar ayıramadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.