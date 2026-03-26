İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kapsamlı yolsuzluk soruşturması her geçen gün yeni isimleri gündeme taşıdı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yakın çalışma ekibinden 2 şoförün gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmesi, soruşturmanın Antalya ayağına ilişkin önemli bir adım olarak değerlendirildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiyle birlikte süreç yeni bir aşamaya geçti.

Adli makamlardan "dava çöktü" iddiasına net cevap

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 2 ŞOFÖRÜN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gözaltına alınan 2 şoförü adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE GETİRİLDİ

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü, dün Antalya'da gözaltına alınmıştı.