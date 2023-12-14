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''Astoria Grande'' Amasra'ya demirledi

'Astoria Grande' kruvaziyeri, 602 yolcusuyla Amasra'da demirledi.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
''Astoria Grande'' Amasra'ya demirledi
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Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na ulaştı.

Bartın'ın Amasra ilçesine 602 yolcu ve 434 kişilik mürettebatıyla gelen Panama bandıralı gemi, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılandı.

İşlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Amasra'yı tanıtan Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Turistler, gün boyunca rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü ziyaret edecek.

Mısır üzerinden İzmir'e oradan da Amasra'ya ulaşan geminin, akşam saatlerinde Soçi'ye hareket edeceği öğrenildi.

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