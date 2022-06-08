Astronomi tutkunlarını bir araya getirecek: Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi yapılacak etkinlik, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) destek ve katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Gökyüzü tutkunlarını bir araya getirecek etkinlik 9-12 Haziran'da Diyarbakır'da bulunan Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinliğin açılışını bakanlar Varank ve Kasapoğlu yapacak.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile 1000'den fazla genç aileleriyle etkinlikte yer alacak. Birçok ülkenin Ankara büyükelçisi, çok sayıda yabancı gazeteci de programı takip edecek.

Atölye çalışmalarından teleskop gözlemlerine, astro sohbetlerden konserlere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak etkinliğe katılanlar, kale çevresine kurulacak çadırlarda konaklayacak.

3 bin yıllık tarihi olan Zerzevan Kalesi, Türkiye'de en iyi gökyüzü gözlemi yapılan 10 yer arasında gösteriliyor. UNESCO tarafından 2020 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan kale ve içinde bulunan Mithras Tapınağı, sadece arkeoloji değil, bilim, gökyüzü ve doğa meraklılarının da ilgisini çekiyor.

- ETKİNLİK İÇİN 6 BİN 600 KİŞİ BAŞVURDU, KATILIMCILAR KURAYLA BELİRLENDİ

Etkinliğe katılmak için çevrim içi olarak yaklaşık 6 bin 600 kişi başvuruda bulunurken bunların 2 bin 600'ünü öğrenciler oluşturdu. Başvuranların yüzde 56'sının kadın olması dikkati çekti.

Başvurular çekilen kura sonucunda değerlendirildi. En genç katılımcının 1, en yaşlı katılımcının 86 yaşında olduğu etkinlik, binlerce gökyüzü meraklısını buluşturmuş olacak.

- BİLİMSEL ETKİNLİKLER VE KONSERLER KATILIMCILARA KEYİFLİ ANLAR SUNACAK

Açılış gününde Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programı ve program kapsamında yürütülen faaliyetleri anlatacak. Zerzavan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, üç gün boyunca her akşam Zerzevan Kazıları ile ilgili çalışmaları katılımcılarla paylaşacak. İki gün boyunca Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu, kalenin önünde katılımcılara müzik dinletisi sunacak.

Etkinlik boyunca bilim insanları, Öte Gezegenler, Uydu Teknolojileri, Aynalardaki Yıldızlar, Işık Kirliliği, Gökyüzünü Tanıyalım, Temel Astronomi Konularında Doğru Bilinen Yanlışlar, Gökte Ne Var, Yere Yakın Geçiş Yapan Astroitler, Yıldız Örtülmeleri, Uzay Havası, Pulsarlar ve Karadelikler, Kutup Araştırmaları gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç sunumlar yapacak.

Programda, profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşacak. Katılımcılar ayrıca, Mithras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmalarına ilişkin bilgi alacak. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek.

- ETKİNLİK ANADOLU'NUN ÇEŞİTLİ İLLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak Bilim ve Teknik Dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya-Saklıkent'te düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ni Anadolu'nun farklı şehirlerine yayma kararı almıştı.

Geçen yıl Diyarbakır'da Zerzervan Gökyüzü Gözlem Etkinliği adıyla gerçekleştirilen program, bu yıl Diyarbakır'ın ardından 3-4 Temmuz'da Van'da, 22-24 Temmuz'da Erzurum'da ve 18-21 Ağustos'ta Antalya'da yapılacak.