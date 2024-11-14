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Güncel

Astronot Alper Gezeravcı öğrencilerle bir araya geldi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, OSTİM Teknik Üniversitesi'ni (OSTİMTECH) ziyaret etti.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 10:34 - Güncelleme:
Astronot Alper Gezeravcı öğrencilerle bir araya geldi
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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Uzay Programı ve İnsanlı İlk Uzay Misyonu hakkında bir seminer veren Gezeravcı, Türkiye'nin uzay çalışmalarında kat ettiği yol ve geleceğe dair hedefleriyle ilgili bilgiler paylaştı.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü de bulunan OSTİMTECH üniversitesinde öğrenciler, Alper Gezeravcı'ya yoğun ilgi gösterdi.

Gezeravcı, Türkiye'nin uzay macerasındaki ilk astronot olmanın gururunu yaşarken, seminerde Milli Uzay Programı'nın kapsamı, bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ve insanlı ilk uzay misyonunun detaylarını anlattı.

Gezeravcı, uzaya çıkma sürecinin fiziksel ve zihinsel hazırlık gerektiren aşamalarını, uzayda insan sağlığını korumanın zorluklarını ve uzay araştırmalarının Türkiye adına önemini paylaştı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı, uzay programına katılma sürecinde yaşadığı deneyimleri ve Türkiye'nin bu alandaki hedeflerini aktardı. Ayrıca, Türkiye'nin uzay bilimleri alanında yaptığı yatırımların bilim ve teknolojiye katkılarının yanı sıra gençlere ilham olma hedefinin altını çizdi.

Rektör Prof. Dr. Murat Yülek de Alper Gezeravcı'nın ziyaretinin, uzay alanında kariyer yapmayı hedefleyen gençler için ilham verici olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz, gelecekte uzay bilimleri ve mühendislik alanlarında ülkemizi ileriye taşıyacak önemli projelere imza atma potansiyeline sahipler. Bu buluşma, onlara vizyon kazandıran bir adım olmuştur." ifadelerini kullandı.

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