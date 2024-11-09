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Astsubaya hakaret eden Eski HDP vekile para cezası

Eski HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü (57), kontrol noktasındaki bir astsubaya yönelik davranışı nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan yargılandı. Önlü, 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 17 bin 700 TL adli para cezasına çarptırıldı.

DHA9 Kasım 2024 Cumartesi 12:36 - Güncelleme:
Astsubaya hakaret eden Eski HDP vekile para cezası
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Eski HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü (57), kontrol noktasındaki bir astsubaya yönelik davranışı nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan yargılandı. Önlü, 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 17 bin 700 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Haziran 2017 yılında Tunceli kara yolu Sütlüce yol kontrol noktasında meydana geldi. Tunceli İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'önleme araması' yapmak için milletvekili tanıtım kartı bulunan bir otomobili durdurdu. İddiaya göre; araçtaki eski HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün eşi Hayriye Önlü otomobilin aranmasına önce karşı çıkıp, sonra izin verdi ancak görevi başındaki Astsubay Başçavuş S.C.'ye (47) "Vekilin eşiyim, burada bekle, kimlik sormayı ve araç aramayı sana göstereceğim" diyerek kontrol noktasından ayrıldı.

  • Alican Önlü
  • HDP Milletvekili
  • Adli Para Cezası

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