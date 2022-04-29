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Asuman Krause ile Aileler Yarışıyor Bayram Özel, 21.00'da

'Aileler Yarışıyor' Asuman Krause'nin sunumuyla bayram boyunca saat 21.00'de 360'tan evlerinize konuk oluyor!

29 Nisan 2022 Cuma 18:16 - Güncelleme:
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Bayram coşkusu 360'ta kutlanıyor... Ekranların severek izlenen yarışması "Aileler Yarışıyor" bu bayram evlerinize konuk oluyor.

Bayramın birinci günü; Metin Özülkü ,İsmail Hakan Eren, Erdal Çelik, Eda Özülkü ve Sibel Alaş'tan oluşan Grup Adı: 90'lar ve Bahar Pınar Koçak, Jale,Hasan Çiçek, İbrahim Demirtan ve Reyhan Karaca'dan oluşan Grup Adı: Öz Doksanlar yarıştı.

Bayramın ikinci günü; İlhan Gültekin, Caner Parlağı, Mehmet Erkan, Mehmet Başar ve Metin Başural'dan oluşan Grup Adı: Koliva ve Emre Doğan, Samet Mert Tutar, Ümit Kartal, Salih Sakarya ve Elif Buse Doğa'dan oluşan Grup Adı: EBD Team yarıştı.

Bayramın üçüncü gününde ise ; Deniz Pulaş, Janset, Başak Özkan, Bilge Kara ve Tuğan Gökçe Ogün'den oluşan Grup Adı: POZ ile Şenol İpek, Ceylan Şener, Selda Aksoy, Murat Demirce ve Bahadır Karakuş, Grup Adı: Bas Dön kıyasıya yarıştı.

Birbirinden renkli, eğleneli anların yer aldığı "Aileler Yarışıyor" bayram boyunca saat 21.00'de 360'ta!

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