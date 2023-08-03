Aşure ayı ne zaman bitiyor 2023? Aşure, ne zamana kadar yapılabilir?

Aşure ayı olarak da bilenen ve Müslümanlar tarafından Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı Kur'an-ı Kerimde kıymet verilen dört aydan biridir. Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür. Aşure, Muharrem ayı boyunca yapılıp dağıtılabilir. Peki Aşure ayı ne zaman bitiyor 2023? İşte Miladi takvime göre 2023 aşure ayı bitiş tarihi

AŞURE AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2023?



Aşure ayı olarak bilinen Muharrem ayı 19 Temmuz Çarşamba günü başladı. Muharrem ayının 1. günü aynı zamanda Hicri yılın başladığı gündür.

İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı Muharrem ayının onuncu günün olan "Aşure Günü" 28 Temmuz Cuma günü idrak edildi.

Aşure ayı 16 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

AŞURE, NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?



Aşure dağıtımı muharrem ayının son gününe kadar yapılabiliyor.

Aşurenin yapılıp paylaşılması geleneği Muharrem ayının 10. günü başlar. Muharrem ayının 10. gününden itibaren ay boyunca aşure yapılıp dağıtılabilir. Aşure ayı 16 Ağustos Perşembe günü biter.

Tahıllar ve kuru meyvelerden yapılan bir tatlı olan aşure, yüzyıllardır bir gelenek halini almıştır.

Aşure, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği olayın ardından, Mekke'de aşurenin yapılması ve dağıtılmasına dair bir gelenek olarak başlamıştır. Aşure, bu günün anlam ve önemini yansıtan özel bir tatlı olarak kabul edilir ve Müslümanlar tarafından pişirilerek aile, tanıdık ve komşularla paylaşılır.

Hz. Adem'in tövbesinin kabul gördüğü, Hz. Halil'in Nemrut'tan kurtulduğu, Hz. Musa'nın Firavun işkencelerinden kurtulduğu, Hz. Yunus'un balık karnından çıktığı, Hz. Nuh'un gemisinin su üstünden indiği ve Hz. Eyüp'ün yaralarının geçtiği gün aşure günüdür. Bu nedenle Muharrem ayının 10. günü tutulan oruç ve bu günde aşure dağıtmak Müslümanlar açısından önemlidir.

Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla aşure ayına büyük önem atfedilir. Müslümanlar bugünü nafile oruç tutarak ifa eder.

Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği halen yaşatılıyor.