18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:05 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:05

Aşure gününde yapılan alışverişin kişinin rızkına ve geçimine bereket vereceği düşünülmektedir. Halk arasında inanca göre, Aşure Günü eve gıda malzemesi alındığında bir sene boyunca evde bereket olur. Peki aşure günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Aşure günü eve ne alınmalı? Aşure günü alışveriş yapmakla ilgili merak edilen tüm soruların cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AŞURE GÜNÜ EVE NE ALINMALI?

Halk arasında inanca göre, Aşure Günü eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

10 Muharrem günü, fazla erzak almanın bereketiyle ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

"Kim Aşûre günü (nafaka hususunda) âilesine geniş davranırsa Allah Teâlâ da bütün sene boyunca onun (o kişinin) rızkına bolluk ihsân eder."(Taberânî, Evsat, IX, 121, Kebîr, X, 77; Beyhakî, Şuab, III, 366)

Câbir (r.a.) bu rivâyetle alâkalı olarak, "Biz bunu denedik ve öyle (büyük bir bereket) bulduk." buyuruyor.

Yine İbn-i Uyeyne de: "Biz bunu elli sene, altmış sene tecrübe ettik." (Münâvî, Feyzu'l-Kadîr, VI, 306) buyuruyor.

10 Muharrem günü olan Aşure gününde evimizin rızkını biraz daha geniş tutarak bütün sene onun bereketİni evimizde yaşayabileceğimize dair rivayetler vardır ancak bu rivayetler, oldukça zayıf kabul edilmiştir.

AŞURE GÜNÜ ALIŞVERİŞ YAPMAK BEREKETİ ARTIRIR MI?

Aşure Günü'nde alışveriş yapmakla ilgili farklı görüşler bulunuyor. Halk arasında Aşure günü alışveriş yapmanın bereket getireceğine inanılır. Bu zamanda alışveriş yapmanın bereketi artıracağına inanılıyor. Bu görüşün doğru olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Aşure günü alışveriş yapmanın bereket getireceğine, o gün gusül abdesti alanların bir yıl boyunca hasta olmayacağına dair herhangi bir ayet, hadis, sahabe veya tabiin uygulaması bulunmamaktadır. Bunlar halk arasında yaygın; ama herhangi bir mesnedi olmayan inanışlardır. Herhangi bir dini değerleri yoktur.

Beyhakî ve Taberânî'de Aşure günü ailesine karşı cömert olanlara Allah'ın da yıl boyu cömert davranacağına dair bir hadis rivayet edilmektedir. Bu rivayetin tüm senetleri zayıf yollarla nakledilmiştir. İmam Suyûtî, "bu zayıf yolların hepsi birbirini destekler ve hadisi kuvvetlendirir" dese de İmam Zerkeşî bu rivayet hakkında "aslı yoktur, bu söz Muhammed b. el-Münteşir'e aittir." demiştir. (Bkz: Aliyyu'l-Kârî, el-Esrâru'l-Merfûa, s: 345-346, hadis no: 532; Sehâvî, Mekâsıdü'l-Hasene, s: 504-505, hadis no: 1193; Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, c: 2, s: 283-284, hadis no: 2642)

Zayıf da olsa nakledilen bu hadisten aşure gününde alışveriş yapmanın bereket getireceği sonucuna varılamaz.

Muharrem ayının onuncu günü, ev halkına genişlik getirmeyi teşvik eden bir hadis vardır. Bu hadis de farklı rivayetlerle gelmiştir. Hiçbir rivayeti sahih değildir. Sahih olmaması da bu hadisten yola çıkarak, 'Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize böyle bir emri vardır' dememizi engellemektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin "Âşûrâ" maddesinde şu bilgiler yer almaktadır:

"Âşûrâda oruç tutmanın fazileti konu­sunda sahih hadislerin bulunmasına karşılık o gün yıkanmak, gözlere sürme çekmek, süslenmek, kına yakmak, bayramlaşmak, hububat karışımı aş (aşure) pişirmek, sadaka vermek, mescidleri ziyaret etmek, kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih bir rivayete rastlanmamıştır. Hadis olduğu öne sürülen metin­lerin birçoğunun gerçekte hadis olmayıp Câhiliye âdetlerine ve Yahudi geleneklerine dayanması kuvvetle muhtemeldir. Zira bu âdetleri Resûlullah'ın ve ashabının yaptığına dair herhangi bir kayıt yoktur. Meselâ, "Âşûrâ günü sürme çe­ken helak olmaz", "Âşûrâ günü gusleden o yıl hasta olmaz" tarzındaki rivayetler son devir kitaplarında yer almış ve İbn Teymiyye'nin ifadesine göre bu gibi hususlar Ehl-i beyte buğzeden Nâsibîler tarafından uydurulmuştur." (Yusuf Şevki Yavuz, "Âşûrâ", Diyanet İslam Ansiklopedisi)