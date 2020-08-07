07 Ağustos 2020 Cuma 16:56 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 16:56

Hicri takvime göre yılın ilk ayı kabul edilen Muharrem Ayı, içerisinde Aşure gününü de barındırıyor. İslam tarihinin en önemli olaylarından biri olan hicretin gerçekleştiği gün hicri yılbaşı kabul edilir. Peki Aşure günü ne zaman 2020? Aşure günü ayın kaçında başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı "Dini Günler Takvimi"ne göre; Muharrem ayı bu sene 20 Ağustos’ta Hicri Yılbaşı ile başlayacak. Muharrem ayı ve aşure gününe dair tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur’ân-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biri olan Muharrem ayının içinde bulunan aşure gününde Müslümanlar aşure yapıp dağıtırlar. Milyonlarca vatandaş Aşure günü ne zaman 2020? Aşure günü ayın kaçında? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Muharrem ayı, Hicri yılbaşı ve aşure günü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü, her yıl olduğu gibi Muharrem ayının 10. günü idrak edilmektedir.

AŞURE AYI HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, 2020 yılı Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

Hicret, Muharrem ve Aşura “Sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin “Allah’ın ayı” olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Hicri takvimin ilk ayı olan muharrem ayı, İslamiyet'te en önemli dört aydan biridir. Muharrem ayının onuncu günü olan aşure günü peygamber tarihi bakımdan pek çok önemli olayların olduğu gün olarak da anılmaktadır. Aşure gününde Hz. Nuh'un kendisine bağlı olan kavmiyle birlikte tufanı aşarak Cudi dağına vardıkları, Hz. Musa'nın asasıyla Kızıl Denizi yararak firavunun gazabından kurtulduğu ve Hz. Yunus'un yunus balığının karnından çıkarak kurtulması aşure gününde gerçekleştiğinden dolayı aşure günü farklı dinlerce de kıymetli görülmektedir.

Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.

Aşûre günü oruç tutmanın faziletine ilişkin sahih hadisler bulunmasına karşılık, o günde hububat karşımı aş (aşûre) pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih habere rastlanmamaktadır. Bununla birlikte, Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, “aşûre testisi” adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır.

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ

İbni Abbas’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde, Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü. “Bu nedir?” diye sordu. “Bu hayırlı bir gündür. Bu, Allah’ın İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardığı, bu sebeple de Musa’nın oruç tuttuğu gündür” dediler.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ben Musa’ya sizden daha lâyığım.” buyurdu ve hem kendisi bu günde oruç tuttu, hem de başkalarına oruç tutmalarını emretti.” (Buhârî,Savm, 69; II, 251; Müslim, Savm, 127; I, 795)

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere olduğu gibi size de farz kılındı.” (Bakara, 183) âyeti inince, Aşûre orucu isteğe bağlı hâle geldi.

AŞURE GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

– Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61′de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim, 680) Kerbelâ'da Yezid'in ordusunca katledilmiştir,

– Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

– Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

– Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

– Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

– Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

– Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,

– Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

– Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,

– Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi.

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