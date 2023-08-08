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Aşure günü ne zaman bitiyor 2023? Muharrem ayı Aşure günü başlangıç ve bitiş tarihi

Muharrem ayı bitiş tarihi, henüz aşure yapıp dağıtmamış olan Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak kabul edilir. Aşure, Muharrem ayı boyunca yapılıp dağıtılabilir. Buna göre Aşure günü ne zaman bitiyor 2023? İşte Miladi takvime göre 2023 Muharrem ayı Aşure günü başlangıç ve bitiş tarihi

8 Ağustos 2023 Salı 14:25 - Güncelleme:
Aşure günü ne zaman bitiyor 2023? Muharrem ayı Aşure günü başlangıç ve bitiş tarihi
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Aşure günü bu sene Temmuz'un 28'inde idrak edildi. Geçmişte peygamberlerin hayatında birçok önemli hadisenin yaşandığı Muharrem ayında; Birlik, bereket ve paylaşmanın simgesi aşure tatlısı yapılıp dağıtılır. Aşurenin yapılıp paylaşılması geleneği Muharrem ayının 10. günü başlar ve Muharrem ayının sonuna kadar devam eder. Buna göre; Aşure günü ne zaman bitiyor 2023? İşte Aşure ayı bitiş tarihi

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BİTİYOR 2023?

Muharrem ayının onuncu günün olan "Aşure Günü" 28 Temmuz Cuma günü idrak edildi.

Tahıllar ve kuru meyvelerden yapılan bir tatlı olan aşure, yüzyıllardır bir gelenek halini almıştır. Müslümanlar açısından önemli olan Muharrem ayında yapılan Aşure, bu günün anlam ve önemini yansıtan özel bir tatlı olarak kabul edilir.

Aşure tatlısı, Muharrem ayının 10. gününden itibaren ay boyunca aşure yapılıp dağıtılabilir. Aşure ayı olarak bilinen Muharrem ayı 16 Ağustos Perşembe günü sona eriyor.

Aşure dağıtımı için belli bir tarih yoktur. Aşure tatlısı muharrem ayının son gününe kadar yapılıp dağıtılabilir.

MUHARREM AYI 2023 BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

Muharrem ayı 19 Temmuz Çarşamba günü idrak edilmeye başlandı.

2023 Aşure günü: 28 Temmuz Perşembe

Muharrem ayı bitiş tarihi: 16 Ağustos Perşembe

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