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Aşure Günü nedir? 2019 Aşure zamanı ne zaman?

Aşure Günü Muharrem ayı'nın 10. günüde idrak ediliyor. Aşure Günü nedir? 2019 Aşure zamanı ne zaman? sorularının yanıtları merak ediliyor. Hz. Hüseyin ve beraberindekiler, Muharrem'in onuncu gününde Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler de vardır. Peygamber Efendimiz, “Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur” buyurarak belirli günlerde oruç tutulması tavsiye etmiştir. Özellikle Kerbela vakasının yaşanması sebebi ile Muharrem ayı içinde yapılan ibadetler ve dualar daha kıymetli olarak görülmüştür. Aşure Günü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Aşure Günü nedir? 2019 Aşure zamanı ne zaman? gibi soruların yanıtları Aşure heyecanının başlaması ile birlikte araştırılmaya başlandı. Muharrem ayının onuncu günü Aşûre günü olarak biliniyor. Muharrem ayı, Kur'an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Peygamber Efendimiz, “Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur” buyurarak belirli günlerde oruç tutulması tavsiye etmiştir. Aşure Günü'ne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 
 
AŞURE GÜNÜ NEDİR? 
 
Arapça kaynaklarda tam olarak "Aşura" şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler. 
 
 

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Aşûre günü adı verilen 10 Muharrem gününde meydana geldiği rivayet edilen diğer bazı önemli olayları da kısaca şöyle sıralamak mümkündür:
 
1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.
 
2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.
 
3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.
 
4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.
 
5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.
 
6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.
 
7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.
 
8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.
 
9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.
 
10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur. (2)
 
Hz. Âişe'nin belirttiğine göre, Kabe'nin örtüsü daha önceleri Âşura gününde değiştirilirdi.
 
2019 AŞURE ZAMANI NE ZAMAN?
 
Aşure günü 9 Eylül Pazartesi günü idrak edilecek.
 

 
AŞURE GÜNÜ NELER YAPILMALIDIR?
 
Aşure gününde birçok bakliyatın bir araya gelmesiyle oluşan aşure dışında, bu hafta kapsamında oruç da tutulmaktadır.
 
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), “Âşûrâ günü tutulan orucun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah’tan ümit ediyorum” buyurmuş, Âşûre gününe, Muharrem’in dokuzuncu veya on birinci gününü de ekleyerek iki gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir.
 
İslam tarihinde Hz. Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruç, aşure orucudur. Cahiliye Dönemi’nde başta Kureyşliler olmak üzere bazı Arap kabileleri de bu orucu tutmaktaydılar. Hatta Peygamber Efendimizin hicretten önce Mekke’de Aşure orucu tuttuğu gibi hicretten sonra Medine’de de bu orucu tuttuğu rivayet edilmiştir.
 

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