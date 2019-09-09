Aşure Günü resimli mesajlar: Aşure Günü en güzel en anlamlı tebrik mesajları haberimizde!

Aşure Günü resimli mesajlar günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen Aşure Günü, 9 Eylül yani bugün idrak ediliyor. Müslümanlar için büyük önem taşıyan Aşure Günü'nde mutfaklarda aşureler pişirilecek eşe dosta, akrabaya ve komşuya aşureler dağıtılacak. Bu özel günde Aşure Günü mesajlarını sizler için derledik. Aşure Günü en güzel en anlamlı tebrik mesajları haberimizde yer alıyor.

AŞURE GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI

- Muharremin Onuncu gününe aşure günü denir. Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. Çünkü Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler. Aşure gününüz mübarek olsun.

- Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Hadis-i Şerif

- Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

- Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

- Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif

- Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

- Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

- Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

- Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. Hadis-i Şerif

AŞURE GÜNÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Aşure/Aşura Arapça'da on anlamına gelen “aşara” kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, sözcük (ve gün) Musevilik inancında Büyük Kefaret Günü için kullanılmıştır.

Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61’de Muharrem’in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ’da Yezid’in Ordusu tarafından katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü’nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır.

Bunlar; Âdem’in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris’in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim’in ateşte yanmaması, Yakup’un oğlu Yusuf’a kavuşması, Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Musa'nın Kızıldeniz’den geçip İsrailoğulları’nı firavun’dan kurtarması, Yunus'un balığın karnından çıkması, İsa’nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir.

Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın bu günde oruç tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi veya bir gün sonrası ilâve edilerek tutulması gerektiğine inanılır.