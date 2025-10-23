Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteren ve 700 öğrencinin eğitim aldığı 100 No'lu Meslek Lisesi bünyesinde kurulan Yeşil Enerji Eğitim Merkezi ve Kırgız-Türk Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Birinci Yardımcısı Daniyar Amangeldiyev, Eğitim Bakanı Dogdurgul Kendirbayeva, Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Yatırım Ajansı Başkanı Ravşanbek Sabirov, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, Enerji Bakan Yardımcısı Nazgül Üsenova, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Temir Sariyev, Avrasya Ekonomik Komisyonu Enerji ve Altyapı Bakanı Arzıbek Kojoşev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Rayev ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur katıldı.

Okul Müdürü İndira Kuralbekova, 100. No'lu Meslek Lisesinin kuruluşunun 85. yıl dönümünde okulun "yeşil enerjiyle tanışmasına" katkı sağlayan TİKA'ya teşekkür etti.

Kuralbekova, merkezin yılda 300 öğrenciye eğitim vermeyi hedeflediğini ve yaşları 35 ile 55 arasında olan işsiz vatandaşlara da kısa süreli uygulamalı eğitimler verileceğini belirtti.

"GELECEĞE YATIRIM"

Bakanlar Kurulu Başkan Birinci Yardımcısı Amangeldiyev de Yeşil Enerji Eğitim Merkezinin öğrencilerin yenilenebilir enerji alanında ileri teknolojileri öğrenmelerine olanak sağlayacağına dikkati çekerek, "Kültürlerarası diyalogun ve öğrenci girişimlerinin gelişmesi için de önemli bir platform oluşturacak." dedi.

Eğitim Bakanı Dogdurgul Kendirbayeva ise ülkede 97 meslek lisesi bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin teknik eğitimdeki tecrübelerine vurgu yaptı.

"Türkiye'de teknik liseler çok gelişmiştir. Ülkemizdeki her meslek lisesinde bu tür yeşil enerji merkezlerinin açılmasına yardımcı olunuz." ifadelerini kullanan Kendirbayeva, Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Kendirbayeva ayrıca Büyükelçi Ökem'e "İşbirliğine Katkı" madalyası, TİKA Koordinatörü Bodur'a ise teşekkür belgesi takdim etti.

"BİR BİNADAN DAHA FAZLASI"

Ulusal Yatırım Ajansı Başkanı Ravşanbek Sabirov da merkezin sadece bir bina değil, Kırgızistan'ın geleceğine, eğitimine ve enerji bağımsızlığına yatırım anlamı taşıdığını söyledi.

Sabirov, merkezin nitelikli uzmanlar yetiştireceğini, yenilikleri teşvik edeceğini ve ekonominin güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev ise merkezin örnek bir proje olduğunu belirterek, benzer merkezlerin tüm meslek liselerinde açılması gerektiğini ifade etti.

"YÜREĞİMİN YARISI KIRGIZ, YARISI TÜRK"

Büyükelçi Ökem de 100. No'lu Meslek Lisesinin 85. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

"Kırgızistan'a ilk kez 33 yıl önce geldim. TİKA'nın dünyadaki ilk ofisini burada ben açtım. O günden bu yana yüreğimin yarısı Kırgız, yarısı Türk'tür." diyen Ökem, Türkiye'nin Kırgızistan'ın eğitim, ekonomi ve enerji hedeflerini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

TİKA Koordinatörü Bodur ise dünyanın 170 ülkesinde insan odaklı projeler yürüttüklerini belirterek, okul yönetimine işbirliği için teşekkür etti.