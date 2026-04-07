Asya devi işbirliği istiyor: Türkiye'nin tecrübesini kendimize daha yakın görüyoruz

Çalışma ziyareti kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Aşkın Tören, Kazakistan Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakanlığına bağlı İşgücü Geliştirme Merkezi Başkanı Yerasıl Jumanbayev ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda, iki ülkenin ilgili kurumları arasında istihdam piyasasının geliştirilmesi, nitelikli iş gücünün artırılması ve mesleki yeterlilik sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Ayrıca Kazakistan'ın mevcut mesleki yeterlilik sistemi hakkında teknik sunumlar yapılarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA ORTAK MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİNE VURGU

Toplantı sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan MYK Başkanı Tören, Türkiye ile Kazakistan arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlü bir işbirliği zemini oluşturduğunu vurgulayarak, "Daha önceki yıllarda kurumlarımız arasında imzalanan işbirliği mutabakat zaptını somut ve teknik adımlarla hayata geçirmek üzere bugün Kazakistan'dayız." ifadelerini kullandı.

Tören, üç gün sürecek program kapsamında, çalışma hayatı, iş dünyasının ihtiyaçları ve mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik toplantılar düzenleneceğini belirtti.

Türkiye'nin mesleki yeterlilik alanında kurumsallaşmış yapısı ve uygulama deneyimini Kazakistan ile paylaşmaya hazır olduklarını kaydeden Tören, iki ülke arasındaki işbirliğinin ilerleyen dönemde Türk devletleri arasında ortak bir mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulmasına zemin hazırlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" anlayışına atıfta bulunan Tören, bu yaklaşımın mesleki yeterlilik alanında da hayata geçirilebileceğini ve Türk dünyasında ortak meslek standartları ile yeterlilik altyapısının oluşturulmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin 30 milyonu aşkın aktif iş gücüne sahip olduğunu hatırlatan Tören, bu kapsamda elde edilen tecrübenin dost ve kardeş ülkelerle paylaşılmasının önemine dikkati çekti.

Tören, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebilen, standartları belirleyen ve sürekli güncelleyebilen bir mesleki yeterlilik sisteminin, yapısal işsizlikle mücadelede kritik rol oynadığını da anlattı.

Kazakistan İşgücü Geliştirme Merkezi Başkanı Jumanbayev ise iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu işbirliği vizyonu doğrultusunda MYK ile geliştirilen ilişkileri son derece önemli bulduklarını belirtti.

Jumanbayev, mesleki yeterlilik alanında dünya genelindeki başarılı uygulamaları yakından incelediklerini dile getirerek, "Bu alanda Türkiye'nin tecrübesini kendimize daha yakın görüyoruz. İşbirliğimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

İki ülke arasında mesleki yeterlilik alanında derinleşen bu işbirliğinin, hem ulusal iş gücü piyasalarının güçlendirilmesine hem de Türk dünyasında ortak standartların oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor.