Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan'ı veda ziyareti vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Caparov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yaptığı kişisel katkılardan dolayı Ahmet Sadık Doğan'a şükranlarını sundu.

Türkiye ile kurulan sıcak kardeşlik ilişkilerini takdirle karşılayan Caparov, iki ülkenin parlamentoları ve devlet organları arasında kapsamlı işbirliğinin aktif şekilde geliştiğine dikkati çekti.

Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Kırgızistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin olumlu sonuçlar verdiğini hatırlattı.

"TÜRKİYE EN ÖNEMLİ VE GÜVENİLİR ORTAKLARDAN BİRİDİR"

"Kırgızistan için Türkiye en önemli ve güvenilir ortaklardan biridir" diyen Caparov, "Ülkelerimiz arasında gelişen güvene dayalı ve açık stratejik diyalog, gündemdeki pek çok konunun çözümüne yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan, Cumhurbaşkanı'na ülkede kaldığı süre boyunca verdiği destek ve işbirliği için teşekkür ederek iki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da gelişeceğinden emin olduğunu söyledi.

Doğan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın, Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır hattı belirleme anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.