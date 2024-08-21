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At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir lokantaya at arabası ile gelen 2 kadın, buzdolabından yaklaşık 20 kilo et çaldı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA21 Ağustos 2024 Çarşamba 17:46 - Güncelleme:
At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
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Süleymanpaşa ilçesinde bir lokantada dün sabah saatlerinde at arabası ile 2 kadın geldi. Lokantaya içeride kimsenin olmadığı sırada giren kadınlar, buzdolaplarında poşetlerde bulunan etleri aldı. Kadınlardan biri etleri çıkarıp verdi, diğeri ise at arabasına taşıdı. Kadınlar, yine at arabası ile bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra etlerin olmadığını fark eden iş yerin sahibi Kezban Çiftçi, polise şikayette bulundu.

Kezban Çiftçi, iş yerine döndüğünde etlerin buzdolabında olmadığını fark edince, güvenlik kamerasını incelediğini belirterek, "Kamerada etlerin 2 kadın tarafından alındığını gördüm. Yaklaşık 20 kilo et alınmış, polise şikayette bulundum" dedi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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