ATA AÖF 2019 bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı- Tıkla

ATA AÖF 2019 final sınavına girip başarısız olduktan sonra bütünleme sınavına girerek derslerinden geçmek isteyen öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyorlar. Sınava giren binlerce öğrenci için sınavdan başarılı olup olmadıklarını öğrenmek büyük bir merak konusu. ATA AÖF 2019 bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir? İşte ATA AÖF sınavı ile ilgili tüm gelişmeler… ATA AÖF bütünleme sınavı sonuç ekranı

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARININ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF 2019 bütünleme sonuçları açıklandı. Bütünleme sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr’den ulaşabilrsiniz.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından öğrenebilirler.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 08 Mart 2019 saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.

Online Deneme Sınavları Modülü ile;

Konulara hâkimiyetinizi artırarak konu eksiklerinizi görebilir, farklı soru tiplerini ve birbirinden farklı ve özellikteki soruları çözerek sınav çalışmalarınızı daha etkili ve verimli hale getirebilirsiniz.

Denemeler her ders için 20 sorudan oluşacak ve birden fazla giriş hakkınız olacaktır. Her sınavda karşınıza farklı sorular gelecek ve bununla birlikte soruların ve şıkların yerleri her sınavda karışık olacaktır.

Sınavlarda tarayıcı hatalarıyla karşılaşmamanız için önerdiğimiz tarayıcı “Mozilla Firefox” tur. Sınavlarda “sınav raporunu görüntüleyememe” sorununu yaşamanız durumunda tarayıcı geçmişini temizlemeniz veya farklı bir tarayıcı kullanarak sınava tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Sınav bitiminde soruları ve bu sorulara verdiğiniz doğru-yanlış cevapları görmek için link altında yer alan “Rapora Git” butonunu kullanınız. Sınav bitiminde sınav raporunun oluşması için bir süre beklemeniz gerekebilir.

ATA AÖF ÇIKMIŞ SORULAR

ATA AÖF SINAVLARI HAKKINDA

Sınav Sistemi

Fakültemizde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için birer adet ara, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavları yapılmaktadır. Tüm sınavlar sınav merkezlerimizde gözetim altında merkezi sınavlarla yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

Ara Sınavlar

Fakültemizde ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkilemektedir.

Yarıyıl Sonu Sınavı

Fakültemizde yarıyıl sonu sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.

Bütünleme Sınavı

Bütünleme sınavı da yarıyıl sonu sınavı gibi il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınavdan alınan puan yarıyıl sonu sınavı puanının yerine geçer ve dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkiler.

Üç Ders Sınavı

Fakültemizde üç ders sınavı gerçekleştirilmektedir.

ATA AÖF'TEN NASIL MEZUN OLUNUR?

(1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.

(4) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO’su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.

(5) Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

(6) AGNO’ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO’yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.