ATA AÖF çan eğrisi ders geçme notu puan hesaplama 2019 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

ATA AÖF ders geçme notu puan hesaplama nasıl yapılır? 19 20 Ocak ATA AÖF sınav sonuçları zaman açıklanacak? ATA AÖF not sistemi lms gis 2019 yılı sınav takvimi nasıl? (Ağırlıklı genel not ortalaması) AGNO ATA AÖF çan eğrisi sistemi nedir? soruların yanıtlarını arayan öğrenciler için ayrıntıları bu haberimiz üzerinden paylaştık. ATA AÖF puan hesaplamaları ve not ortalamaları ile ilgili güncel bilgiye Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde LMS sistemine OBS üzerinden öğrenebileceğiniz gibi, web tarayıcınızın adres satırına lms.atauni.edu.tr yazarak da ulaşabilirsiniz.19 Ocak ve 20 Ocak 2019 tarihlerende düzenlenen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri merakla Güz Dönemi ATA AÖF final sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Öğrenciler çıkan sorulara göre de ATA AÖF ders geçme notu puan hesaplamaların nasıl yapacağını araştırıyor. İşte ATA AÖF puan hesaplama ve sınav sonuçların açıklanacağı tarih...

ATA AÖF sistemde mezun olmanız için önemli olan not ortalamanızdır. Buna not ortalamaya kısaca AGNO (Ağırlıklı genel not ortalaması) deniliyor. Kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir. Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?



Binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler, ATA OBS sayfasından öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile sisteme giriş yapıp sınav sonucunu görebiliyorlar. Öte yandan şifresini unutan öğrenci cep telefonuna gelecek onay kodu ile yeni şifre alıp sisteme giriş yaparak ya da haberimizde bulunan bağlantıya tıklayarak ve final sınav sonucuna erişebiliyorlar.

ATA AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin merak ettiği sorulardan bir tanesi ders geçme sisteminin nasıl uygulandığı ile ilgili.



Ders Başarı Notunun Hesaplanmasında:



a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.



b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.



c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.







Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin merak ettiği sorulardan bir tanesi ders geçme sisteminin nasıl uygulandığı ile ilgili.

Mesela; Bir öğrenci Çalışma İlişkileri ve Etik Dersinde Vize’den 100 Final’den 35 alsın! Sistem bu derse giren tüm öğrencilerin hesaplaması sonucunda öğrencinin Vize ve Final yüzdeliği toplanarak elde edilen sayının karşılığını CC olarak belirlemiş. Yani demişki senin Vizenin %80’i ile Final’in %20’sini topladığımda 41 oluyor. Ve sistem olarak hesaplama sonucunda 40-50 arasında notu olanlar CC oluyor.



Bu alınan CC’nin sayısal karlşığı (Yukarıdaki Harf Notu Ağırlık Katsayısı) 2 oluyor. 2 ile o derse ait kredi sayısını çarpıyor.Çalışma İlişkileri ve Etik Dersinin kredisi 3! Tüm dersleri bu şekilde hesapladıktan sonra topluyor. Çıkan sonucu alınan tüm derslerin kredi toplamına bölünüyor ve ortalama bulunuyor.



Ağırlıklı Genel Not Ortalaması



Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.



Harf Notu Ağırlık Katsayısı

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

FF 0,00

G Geçer

Z Devamsız

(2) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.



ATA AÖF ÇAN EĞRİSİ SİSTEMİ NEDİR?



Not ortalamanız ATA AÖF sınavları için oldukça önemli bir konu. Bu not ortalamasına kısaca AGNO (Ağırlıklı genel not ortalaması) deniliyor. Kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp, ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir.



Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.



Her ders için sınava giren öğrencilerin aldıkları puanların hesaplanması ile bir harf notu belirlenir! Mesela sistem vize/final ve bütünleme ile hasapladığı bir dersten 30-35 arası alanlara CC, 36-45 arasında alanlara CB, 45-65 arasında alanlara BB……………. 75-100 arasında olanlara AA tanımlayabilir. Bu tanımlama sonucunda 30’un altında alanlar o dersi bir daha almak zorundadır. Yani FF alır.



Tam tersi başarı oranı yüksek olduğunda atıyorum CC almak için daha yüksek nota ihtiyaç olacaktır. Bu tamamen başarı oranı ve aldığınız puanın sistemdeki HARF NOTU karşılığı ile ilgilidir.



Kısacası bir dersten geçmek için o derse ait başarı oranları, harf notu karşılığı ve aldığınız not önemlidir. Bu nedenle 35 aldınız diye CC ile geçmeniz söz konusu değildir. Eğer sistem CC için 45-65 arası olanlar CC deyise o zaman o aralıkta notu aldığınızda geçersiniz. Yoksa kalırsınız.



Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.



Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.



Örneğin: Ara Sınavı Online Yapan Bir Kişi X Dersinden



Vizede 100 aldığında 100 x (20/100)=20



Finalde 30 aldığında 30 x (80/100)=24



20+24= 44 oluyor. Eğer sistem 40-50 arasındakiler CC dediyse geçiosunuz. Yok eğer CC için 45-50 dediyse kalıyorsunuz. O derse ait başarı düzeyi ne kadar düşükse yani not alanlar ne kadar düşükse geçme notu o kadar düşer. Yada başarı oranı ne kadar yüksekse geçmek o kadar zorlaşır. Bir çeşit bireysel çalışmaya yönlendiren bir sistemdir.



Alınan her notun karşığı olan HARF NOTU’nun karşısında Ağırlık katsayısı ile oluşan bir hesaplanmayla ortalama belirlenir.

ATA AÖF DERS GEÇME BARAJ NOTU DÜŞÜRÜLDÜ!



Atatürk Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden ders geçme baraj notu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine ders geçmek için kullanılan baraj notu yani Alt Limit(AL) değerinin, 35 puandan 30 puana düşürülmesinin Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği belirtildi. Yarıyıl sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri de AL=30’a göre yapılmış ve ilan edilmiştir. Bu düzenlemenin yapılması nedeniyle de sınav sonuçlarının açıklanma süresi birkaç gün gecikmiştir. AL değeri bir ders için geçme notu niteliği taşımamaktadır.



AL ilgili dersi almakta olan tüm öğrencilerin başarı durumlarına göre değişiklik göstermekte olan, en düşük geçme notu limitidir. Bir derste başarı ortalaması yüksek ise AL değeri de aynı oranda yükselecektir. Örneğin başarı ortalaması düşük bir ders için geçme notu 30 iken, başarı ortalaması yüksek olan bir derste geçme notu 45 ya da daha yüksek bir puana da çıkabilmektedir. Oluşan bu durum, üniversitenin bağıl değerlendirme sistemini kullanıyor olmasından kaynaklanan bir durumdur.

ATA AÖF ÇAN EĞRİSİ SİSTEMİ NEDİR?



Bu sistemde mezun olmanız için önemli olan ortalamanız! Buna kısaca AGNO (Ağırlıklı genel not ortalaması) deniliyor. Kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp, ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir.



Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.



Her ders için sınava giren öğrencilerin aldıkları puanların hesaplanması ile bir harf notu belirlenir! Mesela sistem vize/final ve bütünleme ile hasapladığı bir dersten 30-35 arası alanlara CC, 36-45 arasında alanlara CB, 45-65 arasında alanlara BB……………. 75-100 arasında olanlara AA tanımlayabilir. Bu tanımlama sonucunda 30’un altında alanlar o dersi bir daha almak zorundadır. Yani FF alır.



Tam tersi başarı oranı yüksek olduğunda atıyorum CC almak için daha yüksek nota ihtiyaç olacaktır. Bu tamamen başarı oranı ve aldığınız puanın sistemdeki HARF NOTU karşılığı ile ilgilidir.



Kısacası bir dersten geçmek için o derse ait başarı oranları, harf notu karşılığı ve aldığınız not önemlidir. Bu nedenle 35 aldınız diye CC ile geçmeniz söz konusu değildir. Eğer sistem CC için 45-65 arası olanlar CC deyise o zaman o aralıkta notu aldığınızda geçersiniz. Yoksa kalırsınız.



Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.



Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.



Örneğin: Ara Sınavı Online Yapan Bir Kişi X Dersinden



Vizede 100 aldığında 100 x (20/100)=20



Finalde 30 aldığında 30 x (80/100)=24



20+24= 44 oluyor. Eğer sistem 40-50 arasındakiler CC dediyse geçiosunuz. Yok eğer CC için 45-50 dediyse kalıyorsunuz. O derse ait başarı düzeyi ne kadar düşükse yani not alanlar ne kadar düşükse geçme notu o kadar düşer. Yada başarı oranı ne kadar yüksekse geçmek o kadar zorlaşır. Bir çeşit bireysel çalışmaya yönlendiren bir sistemdir.



Alınan her notun karşığı olan HARF NOTU’nun karşısında Ağırlık katsayısı ile oluşan bir hesaplanmayla ortalama belirlenir.



ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?



ATA AÖF öğrencileri, sınav sonuçları öncesinde yayınlanan sınav sorularına ve cevaplarına bakıp girmiş oldukları sınavlar için bir hatanın varlığından şüphe ediyorlarsa itiraz işlemi için müracaat yapabilirler. Sınav sonuçlarına itiraz yapmak isteyenler için iki farklı seçenek sunulmuştur. Bunlar yazılı olarak itiraz ve online itiraz seçenekleridir. Yazılı olarak itiraz yapmak için ATA AÖF Dekanlığı’na sınav sonuçlarının açıklandığı günü izleyen ilk 5 iş günü içinde dilekçe yollanması gereklidir. Diğer bir seçenek ise ATA AÖF tarafından yeni uygulamaya konulan ve daha hızlı geri bildirim sağlayarak öğrencilerin sorunlarının daha kolay çözülmesini sağlayan online itiraz işlemidir.



Online itiraz işlemi için http://lms3.ataaof.edu.tr/ sitesine kullanıcı bilgileri ile giriş yapılmalıdır. Giriş yapıldıktan sonra ‘’Sonuç İtiraz’’ sekmesine tıklanır ve itiraz yapılacak olan ders ile itiraz yapılacak olan konu gerekli alanlara yazılır. İstenen tüm bilgiler doğru bir şekilde girildikten sonra ‘’İtirazı Kaydet’’ butonuna tıklanır ve itiraz işlemi tamamlanır. Öğrenciler tarafından sınava yönelik yapılan bu itirazlar Dekanlık tarafından itina ile incelendikten sonra, itiraz yapan öğrenciye geri bildirim sağlanacaktır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltimi dışında hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Cevap kağıdı öğrenciye verilmeyecektir.

ATA AÖF SINAV SİSTEMİ



ATA AÖF sınavları öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak, belirlenecek olan sınav merkezlerinde hafta sonlarında ve yüz yüze oturumlar şeklinde yapılır. Sınav merkezlerinin belirlenmesinde öğrencilerimizin tercihleri de gözönünde bulundurulmaktadır.



SINAV SİSTEMİ



Atatürk Üniversitesi Fakültelerinde bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için birer adet ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar LMS sistemi üzerinden online olarak, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ise ülke çapında gerçekleştirilen merkezi sınavlarla yüz yüze gerçekleştirilmektedir.



ARA SINAVLAR



ATA AÖF ara sınavlarını LMS (Öğrenim yönetim Sistemi - Learning Management System) üzerinden online olarak gerçekleştirmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %20 oranında etkilemektedir. Öğrenciler kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili bağlantıları kullanarak sınava katılabilmektedir. 20 sorudan oluşan bu sınavda her sorunun doğru cevabı 5 puan değerindedir. Öğrenci, Resim 2’de gösterilen "Sınavı Bitir" düğmesini kullanarak sınavını tamamlar. Daha sonra notları otomatik olarak sistem tarafından hesaplanır. Sınav saatinden 24 saat sonra da notlar öğrencilere ilan edilir.