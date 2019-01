ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? 2019 ATA AÖF sınav giriş yeri belgeleri nasıl öğrenilir?

ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav giriş yeri belgeleri nasıl öğrenilir? ATA AÖF 2018 2019 yılı 1. Dönem final sınavı için çıkmış soru örnekleri neler? ATA AÖF sınav soruları obs lms giriş çıkmış sınav soruları nasıl? sorularına ilişkin ayrınıtları bu haberimizde derledik. Yüzlerce öğrencinin beklediği ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. Öğrenciler bu hafta sonu girecekleri ATA AÖF final sınavları öncesi sınav giriş belgelerini alacak olanların Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sistemine giriş yapmaları gerekiyor. ATA AÖF final sınavına girecek olan öğrenciler kimlik numaraları ve aday şifreleri ile AÖF sınav giriş belgelerini öğrenebilecekler. Haberimizde bulunan link aracılılığıyla ATA AÖF sınav giriş yerlerini öğrenebilir ve sınav giriş belgelerinizi oluşturabilirsiniz. İşte ATA AÖF final sınavı giriş belgesi ve çıkmış soru örnekleri...

ATA AÖF ara sınav yani vize sınavına katılamayan öğrenciler için her hangi bir mazeret sınavı yapılmadı. Düşük not alan öğrencilerin derslerinden bütünlemesiz geçebilmeleri için ATA AÖF final sınavına katılmaları gerekiyor. ATA AÖF güz dönemi sonu final sınavları 19 – 20 Ocak 2019 tarihinde yapılacak.

Atatürk Üniversitesi AÖF öğrencileri 2018 – 2019 Eğitim ve Öğretim yılı güz dönemini final sınavları ile tamamlayacak. ATA AÖF vize sınavları, Açık Öğretim Fakültesi tarafından açıklanan sınav takvimi doğrultusunda 24 – 25 Kasım 2018 tarihinde yapıldı. AÖF öğrencileri 1. Dönem vize sınavlarına katıldı. Sınav sonrası sosyal medyada sıkça sorgulanmaya başlayan AÖF final sınavı giriş belgeleri de açıklandı.

Final sınavlarına kısa bir zaman kala ATA AÖF sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri yoğun ilgi görüyor. ATA AÖF final sınavları 19 ve 20 Ocak tarihlerinde yapılacak. ATA AÖF sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresine T.C kimlik no ve şifre ile giriş yaparak alınabilecek.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Atatürk Üniversitesi'nce (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav soruları ve cevapları erişime açılması ile birlikte ‘https://obs.atauni.edu.tr/’ adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallerine Öğrenim Yönetim Sisteminden (LMS) ulaşabilirsiniz. LMS’ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// linkinden ulaşabilirsiniz.





BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?



Bahar Dönemi Ara Sınavı (VİZE) 23-24 Mart 2019 tarihinde, ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 11-12 Mayıs 2019 tarihinde, ATA AÖF Bütünleme Sınavı 15-16 Haziran 2019 tarihinde, ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?



ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi aracılığıyla çıktı alınabilecek. ATA AÖF internet sitesinin ana sayfasında “Sınav ve Dersler” bölümü altında yer alan “08-09 Temmuz Bütünleme Sınavı Giriş Belgeleri” linkine tıklayacak olan vatandaşlar buradan sınava giriş belgelerini, TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile çıktı alınabilecek.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HAKKINDA



Fakülte sitesinde yer alan açıklamaya göre;



MİSYON

Misyonumuz, çeşitli nedenlerle herhangi bir örgün yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânı bulamayan öğrenci adayları ile yaşam boyu öğrenimi benimseyen vatandaşlarımıza, dış paydaşlarla iş birliği içerisinde, zaman ve mekân bağımsız olarak açıköğretim yolu ile eğitim fırsatı sunmayı, alanında gerekli bilgi ve birikimle donanımlı, ihtiyaç duyulan iletişim bilgi ve becerisine sahip, çevresine liderlik yapabilecek yapıda bireyler yetiştiren nitelikli eğitim vermeyi, görev edinmiştir.



VİZYON

Vizyonumuz, eğitim-öğretim kalitesi ve kişi odaklı hizmet anlayışıyla, Üniversitemizin yarım asrı aşan bilgi ve birikiminden de yararlanarak, ulusal ve uluslararası alanda açıköğretim programları konusunda öncelikli ve tercih edilebilir, uluslararası standartlardaki eğitim ve öğretim metotları ile alanında gerekli bilgi ve beceriyle donatılmış, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, her türlü rekabete açık öğrenciler yetiştiren, bir eğitim kurumu olmaktır.



TARİHÇE

Fakültemiz 02.06.2010 tarih ve 27599 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 14.04.2010 tarih ve 342 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Kuruluşu ile birlikte idari, akademik ve fiziki teşkilatlanma çalışmalarına başlayan Fakültemiz bu çalışmalarını 01 Şubat 2012 tarihine kadar Üniversitemiz Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün 3. katında sürdürmüştür.Belirtilen tarihten itibaren eğitim-öğretim hizmetleri Fakültemizin kendi hizmet binasında yürütülmektedir. Fakültemiz bünyesinde 7 lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 27 önlisans programı olmak üzere toplam 38 program yürütülmektedir. Fakültemiz ilk mezunlarını 2012-2013 Eğitim – Öğretim yılında vermiştir.

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ATA AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı (VİZE) 1-2 Aralık 2018 tarihinde yapıldı. Ardından ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 19-20 Ocak 2019 tarihinde yapılacak. En son ATA AÖF Büyünleme Sınavı 23-24 Şubat 2019 tarihinde yapılacak.



Bahar Dönemi Ara Sınavı (VİZE) 23-24 Mart 2019 tarihinde, ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 11-12 Mayıs 2019 tarihinde, ATA AÖF Bütünleme Sınavı 15-16 Haziran 2019 tarihinde, ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

ATA AÖF SINAV SORU İTİRAZLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

ATA AÖF sınav soruların erişime açılması ile birlikte, verilen tarihler arasında sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.



Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme, gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır.





İtiraz sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir öğrencinin bir sınav döneminde soru itiraz hakkı toplamda 10 soruyla sınırlandırılmıştır.



Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır. ATA-AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, daha önce soru cevaplara göre afaki puan hesaplaması yapan ve açıklanan sonuçlarda yanlışlık olduğunu düşünen adaylar, itiraz için müracaatta bulunabilecek.Sınav sonuçlarına itiraz, Dekanlığa yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yapılabilecek. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırıldıktan sonra ilgili öğrenciye bildirilecek.Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve cevap kağıdı öğrenciye verilmeyecek.

ATA AÖF MAZARET SINAVI VAR MI?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen ya da giremeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı yapılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.



AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL?

Kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp, ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir.



Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.



Her ders için sınava giren öğrencilerin aldıkları puanların hesaplanması ile bir harf notu belirlenir. Örneğin; sistem vize/final ve bütünleme ile hasapladığı bir dersten 30-35 arası alanlara CC, 36-45 arasında alanlara CB, 45-65 arasında alanlara BB, 75-100 arasında olanlara AA tanımlayabilir. Bu tanımlama sonucunda 30’un altında alanlar o dersi bir daha almak zorundadır. Yani FF alır.



Tam tersi başarı oranı yüksek olduğunda CC almak için daha yüksek nota ihtiyaç olacaktır. Bu tamamen başarı oranı ve alınan puanın sistemdeki Harf notu karşılığı ile ilgilidir.



Bir dersten geçmek için o derse ait başarı oranları, harf notu karşılığı ve alınan not önemlidir. Bu nedenle 35 alan öğrencinin CC ile geçmesi söz konusu olmayacaktır.



Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.



Harf Notu Ağırlık Katsayısı



AA 4,00



BA 3,50



BB 3,00



CB 2,50



CC 2,00



FF 0,00



G Geçer



Z Devamsız



(2) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.

ATA AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin merak ettiği sorulardan bir tanesi ders geçme sisteminin nasıl uygulandığı ile ilgili.



Ders Başarı Notunun Hesaplanmasında:



a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.



b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.



c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.