ATA AÖF puan hesaplama robotu 2018 ders geçme notu 2019 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

ATA AÖF puan hesaplama robotu, 2018 ders geçme notu, sınav sonuçları milyonlarca açıköğretim öğrencisi tarafından araştılırıyor. 2019 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? ATA AÖF geçme notu ve çan eğrisi nedir? ATA AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? Çan eğrisi nasıl hesaplanır? soruların yanıtları ile ilgili detaylar haberimizde. 1-2 Aralık 2018'de düzenlenen ATA AÖF sınav sonuçları hakkında bilgi almak isteyenler internetten araştırma yapmaya başladı. ATA AÖF sınav soruların yayınlanmasının ardından puanlarını hesaplamak isteyen öğrenciler çan eğirisi ve ders notları ile ilgili hesaplamaları merak ediyor. Bilindiği üzere Atatürk Üniversitesi ATA Açıköğretim Fakültesi AÖF, notları hesaplarken çan eğrisi sistemini uyguluyor. ATA AÖF sistemde mezun olmanız için önemli olan not ortalamanızdır. Buna not ortalamaya kısaca AGNO (Ağırlıklı genel not ortalaması) deniliyor. Kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir. Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar. Konu ile ilgili detaylar ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.





ATA AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin merak ettiği sorulardan bir tanesi ders geçme sisteminin nasıl uygulandığı ile ilgili.

Mesela; Bir öğrenci Çalışma İlişkileri ve Etik Dersinde Vize’den 100 Final’den 35 alsın! Sistem bu derse giren tüm öğrencilerin hesaplaması sonucunda öğrencinin Vize ve Final yüzdeliği toplanarak elde edilen sayının karşılığını CC olarak belirlemiş. Yani demişki senin Vizenin %80’i ile Final’in %20’sini topladığımda 41 oluyor. Ve sistem olarak hesaplama sonucunda 40-50 arasında notu olanlar CC oluyor.



Bu alınan CC’nin sayısal karlşığı (Yukarıdaki Harf Notu Ağırlık Katsayısı) 2 oluyor. 2 ile o derse ait kredi sayısını çarpıyor.Çalışma İlişkileri ve Etik Dersinin kredisi 3! Tüm dersleri bu şekilde hesapladıktan sonra topluyor. Çıkan sonucu alınan tüm derslerin kredi toplamına bölünüyor ve ortalama bulunuyor.



Ders Başarı Notunun Hesaplanmasında:



a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.



b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.



c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.



Ağırlıklı Genel Not Ortalaması



Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.



Harf Notu Ağırlık Katsayısı

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

FF 0,00

G Geçer

Z Devamsız

(2) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.



ATA AÖF ÇAN EĞRİSİ SİSTEMİ NEDİR?



Not ortalamanız ATA AÖF sınavları için oldukça önemli bir konu. Bu not ortalamasına kısaca AGNO (Ağırlıklı genel not ortalaması) deniliyor. Kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp, ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir.



Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.



Her ders için sınava giren öğrencilerin aldıkları puanların hesaplanması ile bir harf notu belirlenir! Mesela sistem vize/final ve bütünleme ile hasapladığı bir dersten 30-35 arası alanlara CC, 36-45 arasında alanlara CB, 45-65 arasında alanlara BB……………. 75-100 arasında olanlara AA tanımlayabilir. Bu tanımlama sonucunda 30’un altında alanlar o dersi bir daha almak zorundadır. Yani FF alır.



Tam tersi başarı oranı yüksek olduğunda atıyorum CC almak için daha yüksek nota ihtiyaç olacaktır. Bu tamamen başarı oranı ve aldığınız puanın sistemdeki HARF NOTU karşılığı ile ilgilidir.



Kısacası bir dersten geçmek için o derse ait başarı oranları, harf notu karşılığı ve aldığınız not önemlidir. Bu nedenle 35 aldınız diye CC ile geçmeniz söz konusu değildir. Eğer sistem CC için 45-65 arası olanlar CC deyise o zaman o aralıkta notu aldığınızda geçersiniz. Yoksa kalırsınız.



Örneğin: Ara Sınavı Online Yapan Bir Kişi X Dersinden



Vizede 100 aldığında 100 x (20/100)=20



Finalde 30 aldığında 30 x (80/100)=24



20+24= 44 oluyor. Eğer sistem 40-50 arasındakiler CC dediyse geçiosunuz. Yok eğer CC için 45-50 dediyse kalıyorsunuz. O derse ait başarı düzeyi ne kadar düşükse yani not alanlar ne kadar düşükse geçme notu o kadar düşer. Yada başarı oranı ne kadar yüksekse geçmek o kadar zorlaşır. Bir çeşit bireysel çalışmaya yönlendiren bir sistemdir.



Alınan her notun karşığı olan HARF NOTU’nun karşısında Ağırlık katsayısı ile oluşan bir hesaplanmayla ortalama belirlenir.

ATA AÖF DERS GEÇME BARAJ NOTU DÜŞÜRÜLDÜ!



Atatürk Üniversitesi’nin resmi internet sitesi üzerinden ders geçme baraj notu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine ders geçmek için kullanılan baraj notu yani Alt Limit(AL) değerinin, 35 puandan 30 puana düşürülmesinin Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği belirtildi. Yarıyıl sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri de AL=30’a göre yapılmış ve ilan edilmiştir. Bu düzenlemenin yapılması nedeniyle de sınav sonuçlarının açıklanma süresi birkaç gün gecikmiştir. AL değeri bir ders için geçme notu niteliği taşımamaktadır.



AL ilgili dersi almakta olan tüm öğrencilerin başarı durumlarına göre değişiklik göstermekte olan, en düşük geçme notu limitidir. Bir derste başarı ortalaması yüksek ise AL değeri de aynı oranda yükselecektir. Örneğin başarı ortalaması düşük bir ders için geçme notu 30 iken, başarı ortalaması yüksek olan bir derste geçme notu 45 ya da daha yüksek bir puana da çıkabilmektedir. Oluşan bu durum, üniversitenin bağıl değerlendirme sistemini kullanıyor olmasından kaynaklanan bir durumdur.



ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?



ATA AÖF öğrencileri, sınav sonuçları öncesinde yayınlanan sınav sorularına ve cevaplarına bakıp girmiş oldukları sınavlar için bir hatanın varlığından şüphe ediyorlarsa itiraz işlemi için müracaat yapabilirler. Sınav sonuçlarına itiraz yapmak isteyenler için iki farklı seçenek sunulmuştur. Bunlar yazılı olarak itiraz ve online itiraz seçenekleridir. Yazılı olarak itiraz yapmak için ATA AÖF Dekanlığı’na sınav sonuçlarının açıklandığı günü izleyen ilk 5 iş günü içinde dilekçe yollanması gereklidir. Diğer bir seçenek ise ATA AÖF tarafından yeni uygulamaya konulan ve daha hızlı geri bildirim sağlayarak öğrencilerin sorunlarının daha kolay çözülmesini sağlayan online itiraz işlemidir.



Online itiraz işlemi için http://lms3.ataaof.edu.tr/ sitesine kullanıcı bilgileri ile giriş yapılmalıdır. Giriş yapıldıktan sonra ‘’Sonuç İtiraz’’ sekmesine tıklanır ve itiraz yapılacak olan ders ile itiraz yapılacak olan konu gerekli alanlara yazılır. İstenen tüm bilgiler doğru bir şekilde girildikten sonra ‘’İtirazı Kaydet’’ butonuna tıklanır ve itiraz işlemi tamamlanır. Öğrenciler tarafından sınava yönelik yapılan bu itirazlar Dekanlık tarafından itina ile incelendikten sonra, itiraz yapan öğrenciye geri bildirim sağlanacaktır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltimi dışında hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Cevap kağıdı öğrenciye verilmeyecektir.

VİZE SINAVINDA SORUMLU OLDUĞUNUZ ÜNİTELER VE SINAV SÜRECİ

1- Ara Sınav (Vize) sorumlu olduğunuz üniteler 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 ve 8. Ünitelerdir. Çıkacak sorular bu ünitelerden sorulacaktır.



2- Sınav Giriş Belgeleri önümüzde ki günlerde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yayınlanacaktır. Sınav Giriş Belgesini Renkli veya Siyah-Beyaz çıktı almanız önemli değil. Sınav Giriş Belgesi üzerinde sınava gireceğiniz adres ve dersler ilgili bilgiler ile sınav saati bilgisi yer almaktadır.



3- Sınavlara girebilmeniz için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya bunlara eşdeğer kimlik belgesi) yanınızda bulundurmanız yeterlidir. Öğrenci kimlik kartına ihtiyaç duyulmamaktadır.



4- Sınavlara daha önce çıkmış sorular, ünite arkalarında ki deneme sorularına çalışmanız sınav sorularını çözmede katkı sağlayacaktır. Ayrıca her üniteden ortalama düzeyde soru sorulmaktadır. Her ders için toplam 20 soru çıktığını düşündüğümüzde her üniteden ortalama 2-3 soru çıkmaktadır. Bu nedenle her üniteye çalışmanız sizin için daha iyi olacaktır.



5- Sınav yerinin lokasyonunu bilmeyenler mümkün olduğunca Google Map, Yandex gibi uygulamaları kullanarak veya farklı yollardan sınav yerini öğrenmeleri sınav yerine geç kalmamalarını sağlayacaktır. Ayrıca mümkün olduğunca hava durumuna göre giyinerek sınav yerine erken gidin.



6- Her bir ders için sınav süresi 30 dakika olarak belirlenmiştir.



7- Cevap kağıdına kitapçık türünü işaretlemeyen öğrencilerin sınavı geçersiz sayıldığından buna dikkat etmeniz oldukça önemlidir.



8- Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Bu nedenle emin olmadığınız soruların cevabını işaretlememenizde fayda var.



9- Sınav sonuçlarına itiraz, Dekanlığa yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde yapılır. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve ilgili öğrenciye bildirilir. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmaz ve cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.



10- Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.



11- Sınav sırasında basit fonksiyonlu hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile databank vb.özel cihazlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır.



12- Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri konusunda Sınav Giriş Belge­lerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı olsa bile sınavı geçersiz sayılır. Bazı okullarda genellikle girişlerde telefon vs. için ücretli veya ücretsiz olarak emanetçiler bulunabiliyor.



13- Önceki sınav dönemlerinde öğrenciler sınavlarını tamamlasalar bile ilk 30 dakika ve son 10 dakikada salondan çıkmalarına izin verilmemekteydi. Yine bu sınavlarda da aynı kuralın geçerli olacağını düşünüyoruz.

AÖF NEDİR?



Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir.



Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir.Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.