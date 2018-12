ATA AÖF sınav sonuçları sorgula gis.atauni.edu.tr 2018 ATA Açıköğretim vize sınav sonuçları obs lms öğrenme sayfası

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 1-2 ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı gis.atauni.edu.tr üzerinden erişime açıldı mı? 2018 ATA Açıköğretim vize sınav sonuçları obs lms öğrenme sayfası ne zaman aktif olacak? Ders geçme notu puanı nedir? ATA AÖF harf puanlama sistemi nasıl olur? sorularına ilişkin merak edilen tüm detayları bu haberimizde derledik. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA - AÖF) ara sınav oturumları geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Sınav stresini geride bırakan adaylar şimdi ATA AÖF sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. ATA AÖF 2018 sınavının hemen ardından bir kaç gün içinde açıklanan sınav soruların ardından gözler sınav sonuçlarında. 2018 ATA AÖF vize sınav sonuçlarının sınavdan 15 gün sonra yani bu hafta açıklanması bekleniyor, Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği ATA AÖF sınav sonuçlarını araştırırken detayları bu haberimizde derledik. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 1-2 Aralık'ta iki farklı oturumla gerçekleştirilen ATA AÖF sınav sonuçları son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemizden ulaşabilirsiniz.



AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI



Tüm sınavların soru ve cevap anahtarları Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden ilan edilip web sayfasından duyurulmaktadır. Daha sonra sistemden kaldırılmaktadır. ATA AÖF soruları cevapları geçtiğimiz hafta açıklandı.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



1-2 Aralık tarihli AÖF Güz Dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Önceki dönemlerde olduğu gibi sınav sonuçlarının on beş gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

1-2 Aralık 2018 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi'nce (ATA) 81 ilde düzenlenen Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara dönem (vize) sınavlarına ilişkin soru ve cevaplar erişime açıldı. ATA AÖF 2018 sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 1 - 2 Aralık 2018 ATA AÖF ara (vize) sınav sonuçları 15 gün içerisinde erişime açılması ile birlikte ‘https://obs.atauni.edu.tr/’ adresi üzerinden TC kimlik no ile öğrenebilirsiniz.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Atatürk Üniversitesi'nce (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav soruları ve cevapları erişime açılması ile birlikte ‘https://obs.atauni.edu.tr/’ adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallerine Öğrenim Yönetim Sisteminden (LMS) ulaşabilirsiniz. LMS’ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// linkinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ATA AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı (VİZE) 1-2 Aralık 2018 tarihinde yapıldı. Ardından ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 19-20 Ocak 2019 tarihinde yapılacak. En son ATA AÖF Büyünleme Sınavı 23-24 Şubat 2019 tarihinde yapılacak.



Bahar Dönemi Ara Sınavı (VİZE) 23-24 Mart 2019 tarihinde, ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 11-12 Mayıs 2019 tarihinde, ATA AÖF Bütünleme Sınavı 15-16 Haziran 2019 tarihinde, ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

ATA AÖF SINAV SORU İTİRAZLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

ATA AÖF sınav soruların erişime açılması ile birlikte, verilen tarihler arasında sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.



Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme, gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır.





İtiraz sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir öğrencinin bir sınav döneminde soru itiraz hakkı toplamda 10 soruyla sınırlandırılmıştır.



Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır. ATA-AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, daha önce soru cevaplara göre afaki puan hesaplaması yapan ve açıklanan sonuçlarda yanlışlık olduğunu düşünen adaylar, itiraz için müracaatta bulunabilecek.Sınav sonuçlarına itiraz, Dekanlığa yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yapılabilecek. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırıldıktan sonra ilgili öğrenciye bildirilecek.Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve cevap kağıdı öğrenciye verilmeyecek.

ATA AÖF MAZARET SINAVI VAR MI?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen ya da giremeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı yapılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.



AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL?

Kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp, ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir.



Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.



Her ders için sınava giren öğrencilerin aldıkları puanların hesaplanması ile bir harf notu belirlenir. Örneğin; sistem vize/final ve bütünleme ile hasapladığı bir dersten 30-35 arası alanlara CC, 36-45 arasında alanlara CB, 45-65 arasında alanlara BB, 75-100 arasında olanlara AA tanımlayabilir. Bu tanımlama sonucunda 30’un altında alanlar o dersi bir daha almak zorundadır. Yani FF alır.



Tam tersi başarı oranı yüksek olduğunda CC almak için daha yüksek nota ihtiyaç olacaktır. Bu tamamen başarı oranı ve alınan puanın sistemdeki Harf notu karşılığı ile ilgilidir.



Bir dersten geçmek için o derse ait başarı oranları, harf notu karşılığı ve alınan not önemlidir. Bu nedenle 35 alan öğrencinin CC ile geçmesi söz konusu olmayacaktır.



Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.



Harf Notu Ağırlık Katsayısı



AA 4,00



BA 3,50



BB 3,00



CB 2,50



CC 2,00



FF 0,00



G Geçer



Z Devamsız



(2) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.

ATA AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin merak ettiği sorulardan bir tanesi ders geçme sisteminin nasıl uygulandığı ile ilgili.



Ders Başarı Notunun Hesaplanmasında:



a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.



b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.



c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.

Sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?



Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.



Adı geçen düzenlemede:



“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

Sınavda cevap kağıdına T.C. kimlik numaramı kodlamayı unuttum. Sınavım geçersiz sayılır mı?



Sınavda cevap kağıdına T.C. kimlik numarasını kodlamayı unutan öğrencilerin durumlarını belirten dilekçe ile Fakültemize başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav değerlendirmesi yapılırken bu durum dikkate alınacaktır.



Kitapçık türünü yanlış işaretledim/işaretlemeyi unuttum sınavım geçersiz sayılır mı?



Cevap kağıdına kitapçık türünü işaretlemeyen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ