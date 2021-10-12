Ata mesleğini devlet desteğiyle devam ettiriyor

AA 12 Ekim 2021 Salı 12:03 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 12:03

Doymuş ailesi için hayvancılık, 1930'lu yıllarda ilçeye bağlı Acıyurt köyünde Fikri Doymuş ile başladı.

Köyde ailesinin geçimi için yaklaşık 20 sene besicilik yapan Doymuş vefat edince, bayrağı oğlu İsa devraldı.

Babasından öğrendiği hayvancılığı çetin doğa şartlarına rağmen 50 yıla yakın devam ettiren İsa Doymuş, mesleğin püf noktalarını tıpkı babasının kendisine aktardığı gibi oğlu Yalçın'a öğretti.

Yalçın Doymuş da 90 yıl önce dedesiyle başlayan hayvancılık serüvenini, devlet desteğiyle artırdığı sürüsünün bakımını oğlu Alperen ile sürdürüyor.

- DEVLET DESTEĞİYLE 85 KOYUN DAHA ALDI

4 çocuk babası, 48 yaşındaki Yalçın Doymuş, AA muhabirine, 15 yaşından itibaren babasının yanında büyük hevesle öğrendiği hayvancılığı 25 yaşında tamamen devraldığını, babasının ise 6 yıl önce vefat ettiğini söyledi.

Sivas Valiliğinin hayata geçirdiği "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi kapsamında sunulan uzun vadeli kredi desteği imkanından yararlanıp hayvan sayısını artırdığını belirten Doymuş, "Projeye geçen yıl başvuru yaptık. 130 koyunum vardı, proje sayesinde 85 koyun daha aldım. Sayıyı zamanla 250'ye kadar çıkardım. Oğlumla hayvanların tüm bakımıyla ilgileniyoruz." diye konuştu.

İşlerini daha da büyütmeyi hedeflediklerini anlatan Doymuş, "Koyunlarımın hepsi 'Kangal Akkaraman' cinsi. Bakımı aksatılmadığı takdirde ikiz doğum oranı çok yüksek. Bunların kuzusunu satıp geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

Ailenin hayvancılıkla uğraşan son temsilcisi 22 yaşındaki Alperen Doymuş ise ata mesleğini severek yaptığını dile getirerek, "Hayvancılığı dedem babama öğretmiş, babam da bana öğretti. Hayvanları her gün meraya otlatmaya götürüyorum, sonra tekrar ağıla getiriyorum. Ağılda da babamla bakımlarını yapıyoruz. Neredeyse günün 24 saatini burada geçiriyorum ama hiç yorulmuyorum." ifadelerini kullandı.