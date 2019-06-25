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Atak pilotlarını önce teknoloji uçuracak

Yerli ve milli olarak geliştirilen Atak Helikopteri Tam Görev Simülatörü, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

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T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'ni uçuracak pilotların yetiştirilmesinde kullanılacak simülatör, güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.
 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tedarik projesi kapsamında, HAVELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Atak Helikopteri Tam Görev Simülatörü, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
 
 
Tam Görev Simülatörü ile özellikle pilotların Atak helikopteri intibak, tazeleme, acil durum, atış, harbe hazırlık ve idame eğitimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Simülatör sayesinde, Atak helikopteri pilot ve teknisyenleri, taktik, silah, aviyonik sistemleri, uçuş ve arıza durumları gibi birçok konuda eğitimlerini güvenli bir ortamda, gündüz, gece, her türlü hava koşullarında risksiz ve maliyet etkin olarak yapabilecek.
 
Atak Helikopteri Tam Görev Simülatörü ile her türlü uçuş eğitimlerinin yanı sıra pilotlar için çok önemli olan silah sistemleri ve atış eğitimleri de başarıyla verilebilecek. Helikopterde kullanılan gerçek mühimmatların çok pahalı ve özel atış sahalarında yapılabiliyor olması sebebiyle maliyetli silah ve atış eğitimleri, simülatör sayesinde maliyet etkin olarak sınırsız sayıda ve risksiz gerçekleştirilecek.
 
Yüksek mühendislik kabiliyeti gerektiren helikopter sistemlerinin simülasyon ve taktik çevre yazılımlarının yerli ve milli olarak HAVELSAN ve çözüm ortakları tarafından geliştirilmesi, Türk savunma sanayisinin simülasyon alanında katettiği teknolojik seviyeyi de ortaya koydu.  
 
ATAK HELİKOPTERİYLE İHRAÇ EDİLEBİLECEK
 
 
HAVELSAN tarafından geliştirilen Atak helikopter simülatörleri, yine şirket tarafından HELSİM Projesi kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen S70 Blackhawk ve AS532 Cougar helikopter simülatörleriyle entegre çalışarak ortak eğitim yapılabilmesine imkan sağlayacak.
 
Ayrıca yerli olarak geliştirilen simülatörler, Atak helikopteriyle ihraç edilebilecek. 
 
Atak helikopterinde pilot ve silahçının önlü arkalı konumlanması dolayısıyla bu iki görevin gerekleri aynı simülatörde istenilen düzeyde gerçekleştirilemiyor. Bu yüzden 2 ayrı simülatör, set halinde üretiliyor.
 
Simülatörlerde uydu fotoğrafları ve 3 boyutlu modellemeler kullanılıyor. Çevredeki elektrik direklerinden arazi yüksekliklerine kadar her şey gerçeğe uygun olarak sistemde yer alıyor. Özellikle helikopterlerin başına en çok gelebilecek; elektrik tellerine takılma, motor arızası gibi eğitimler, simülatörlerde defalarca tecrübe edilerek benzer bir olay uçuşta meydana gelirse pilotların kaza kırım durumunda bunun üstesinden gelebilmesine yönelik eğitimler veriliyor.
 

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