ATAK taarruz helikopterlerimiz PKK terör örgütü hedeflerini imha etti
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı’na havadan destek veren ATAK taarruz helikopterlerimiz tespit edilen PKK terör örgütü hedeflerini imha etti.
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı’na havadan destek veren ATAK taarruz helikopterlerimiz tespit edilen PKK terör örgütü hedeflerini imha etti.
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