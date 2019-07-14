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ATAK taarruz helikopterlerimiz PKK terör örgütü hedeflerini imha etti

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı’na havadan destek veren ATAK taarruz helikopterlerimiz tespit edilen PKK terör örgütü hedeflerini imha etti.

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Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı’na havadan destek veren ATAK taarruz helikopterlerimiz tespit edilen PKK terör örgütü hedeflerini imha etti.

ATAK taarruz helikopterlerimiz PKK terör örgütü hedeflerini imha etti

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ATAK taarruz helikopterlerimiz PKK terör örgütü hedeflerini imha etti

ATAK taarruz helikopterlerimiz PKK terör örgütü hedeflerini imha etti

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