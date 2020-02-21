21 Şubat 2020 Cuma 15:34 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 15:34

Atakan Kayalar kimdir? Atakan Kayalar kaç yaşında, nereli? Atakan Kayalar kristal çocuk mu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kitapevinde bir video ile ilk olarak sosyal medyada popüler olan Kayalar, ardından TV ekranlarında göründü. Atakan Kayalar, 2010 yılında doğdu, 10 yaşında ve 5. sınıf öğrencisi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı yaparak, "Bakanlık olarak, uzmanlarımız çocuğumuz ve ailesi ile görüşmüştür. Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır" dedi. Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Kayalar hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

BAKANLIK'TAN ATAKAN KAYALAR AÇIKLAMASI!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, felsefi konuşmalar içeren videolarıyla gündeme gelen Atakan Kayalar (10) ve ailesi ile bakanlık uzmanlarının görüştüğü belirtilerek, "Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır" denildi. Açıklamada, "Çocuğumuzun, sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını arttırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

ATAKAN KAYALAR KİMDİR?

Kitapevinde bir video ile ilk olarak sosyal medyada popüler olan Kayalar, ardından TV ekranlarında göründü. Atakan Kayalar, 2010 yılında doğdu, 10 yaşında ve 5. sınıf öğrencisi. İstanbul'da yaşıyor, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Orta Okulunda eğitim görüyor.

Zamanının büyük bölümünü kitaplarla geçirse de Atakan, satranç, tavla ve dama gibi oyunlara ilgi duyuyor. İlerleyen dönemde psikiyatr olup down sendromu, otizm gibi hastalıkların tedavisini bulmayı istiyor. Anne Hülya Kayalar'ın açıklamasına göre, Atakan 1.5 yaşında olağanüstü konuşmaya başladı. Minik Kayalar ise yaklaşık 1 yıldır kitaplarla yakın ilişki içinde olduğunu belirterek 6 ayda 250 kitap bitirdiğini açıkladı.