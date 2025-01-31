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Ataköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol ayrımındaki boşluğa düştü

Ataköy'de alkollü sürücü, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek iki yol ayrımındaki boşluğa düştü. Ağır hasar alan otomobil ağaca çarparak asılı kalırken, sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

IHA31 Ocak 2025 Cuma 08:52 - Güncelleme:
Ataköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol ayrımındaki boşluğa düştü
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Kaza, saat 05.15 sıralarında Ataköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yasal sınırın üzerinde alkollü olan Emre Aşmaz, 34 HV 6987 plakalı Volkswagen marka aracının kontrolünü kaybetti. Cadde üzerindeki çimenlik alana giren ve yaklaşık 100 metre çimenler üzerinde sürüklenen otomobil bir ağacı kopardı, trafik levhasına çarptı, bariyerleri de aşarak iki refüj arasındaki boşluğa uçtu. Ardından bir başka ağaca çarparak asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Asılı kalan araçtan çıkamayan alkolü sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazayı hafif yaralanarak atlatan Aşmaz, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çarptığı ağaçta dik bir şekilde asılı kalan araç ise çekici marifetiyle kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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