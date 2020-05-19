ATAK'tan özel gösteri uçuşu

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19 Mayıs 2020 Salı 12:28 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 12:28
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MSB: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi

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