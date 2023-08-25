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Atakum sahilde korku dolu anlar

Yozgat'tan Samsun'a denize girmek için gelen 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

IHA25 Ağustos 2023 Cuma 13:33 - Güncelleme:
Atakum sahilde korku dolu anlar
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Olay, Atakum Sahili Çobanlı İskelesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat'tan Samsun'a geldikleri öğrenilen Eren Eraslan (20), Kadir Furkan Fidan (21) ve Yiğitcan Eraslan (22), serinlenmek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkartılan gençler olay yerine gelen ambulanslarda ayakta müdahale edildi. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde herhangi bir kaybolma veya boğulma durumu yaşanmaması için Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hazır bulundu.

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