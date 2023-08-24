Çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değiştirilirken, Jandarma Genel Komutanlığı'nda da yeni görevlendirmeler yapıldı.

Tuğgeneraller Ersel Özer ve Nail İlbey, tümgeneralliğe; kıdemli albaylar Hamdi Gürpınar, Mevlüt Dirim, Ömer Ersever, Gökhan Şahin, Ercan Atasoy, Ferruh Taraktaş, Engin Avcı, Mustafa Bakçepınar, Bülent Baykal, Bilgihan Yeşilyurt ve Hakan Dedebağı ise tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise Albay Gürkan Erken, tuğamiral rütbesine yükseldi.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na; Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya İl Jandarma Komutanlığı'na; Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na atandı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na; Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökan Çiloğlu, İstihbarat Daire Başkanlığı'na getirildi.

Tuğgeneralliğe terfi eden Bingöl İl Jandarma Komutanı Gökhan Şahin, Terörle Mücadele Daire Başkanı oldu.

13 İL KOMUTANI MERKEZE ÇEKİLDİ

Amasya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ayhan Aygün, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Karaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selami Akşit, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Karabük İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Sakarya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Aydın Kutlu, Tunceli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ergün Cebeci, Yozgat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Başer, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel, Artvin İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yıldırım Saygılı ve Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

MÜLKİYEDE YÜZLERCE ATAMA

İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlar, vali yardımcılıkları ve kaymakamlıklara yüzlerce atama yapıldı.

Vali yardımcılıkları ve kaymakamlıklara yapılan atamalardan bazıları şöyle:

- İstanbul Vali Yardımcısı Fatih Mehmet Çiçekli, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı

- Sakarya Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, İstanbul Ataşehir Kaymakamlığı

- Manisa Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Ankara Elmadağ Kaymakamlığı

- İzmir Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Adana Seyhan Kaymakamlığı

- Bursa Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurbeyoğlu, Ankara Yenimahalle Kaymakamlığı

- İstanbul Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Aydın Söke Kaymakamlığı

- Bursa Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı İstanbul Esenler Kaymakamlığı

- Denizli Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, İstanbul Zeytinburnu Kaymakamlığı

- Samsun Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İzmir Balçova Kaymakamlığı

- İstanbul Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Denizli Merkezefendi Kaymakamlığı

- İzmir Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Manisa Şehzadeler Kaymakamlığı İstanbul

- Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Antalya Manavgat Kaymakamlığı

- İstanbul Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Muğla Fethiye Kaymakamlığı

- Ankara Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, İstanbul Kaymakamlığı

- Aydın Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İstanbul Tuzla Kaymakamlığı

- İzmir Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İstanbul Esenyurt Kaymakamlığı

- İstanbul Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Kocaeli Derince Kaymakamlığı

- Ankara Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Bursa Karacabey Kaymakamlığı

- Gaziantep İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İstanbul Küçükçekmece Kaymakamlığı

- İstanbul Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, İzmir Tire Kaymakamlığı

- Antalya Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İzmir Vali Yardımcılığı

- Mersin Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Ankara Vali Yardımcılığı

- Adana Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, İstanbul Vali Yardımcılığı