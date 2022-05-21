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Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA21 Mayıs 2022 Cumartesi 01:54 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat ile Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu, görevden alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, Metehan Başar atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, görevden alındı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Duygu Kara getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu görevinden alındı.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı,Türk Patent ve Marka Kurumu ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına ait bazı dolu ve boş kadrolarda da değişiklikler yapıldı.

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