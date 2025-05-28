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Atama kararları Resmi Gazete'de! İki ilin valisi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Valiliği'ne Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliği'ne İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı

Haber Merkezi 28 Mayıs 2025 Çarşamba 00:22 - Güncelleme:
Atama kararları Resmi Gazete'de! İki ilin valisi değişti
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Valiliği'ne Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliği'ne İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı

  • Vali Atamaları
  • Bülent Tekbıyıkoğlu
  • Faik Oktay Sözer

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