Atama kararları Resmi Gazete'de! İki ilin valisi değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Valiliği'ne Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliği'ne İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı
Haber Merkezi 28 Mayıs 2025 Çarşamba 00:22 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Valiliği'ne Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliği'ne İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı