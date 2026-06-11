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Atama kararları Resmi Gazete'de: Yargıtay ve Danıştay'da yeni dönem

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu ve Cumhurbaşkanı kararıyla Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni isimler seçildi. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 00:56 - Güncelleme:
Atama kararları Resmi Gazete'de: Yargıtay ve Danıştay'da yeni dönem
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Buna göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçildi.

HSK Genel Kurulunca Danıştay üyeliklerine ise Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın seçilmelerine karar verildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan da Danıştay üyeliğine seçildi.

  • Resmi Karar
  • yargıtay ve danıştay

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