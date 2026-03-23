23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
  • Atanmayı bekliyordu: Acı haber ırmak kenarından geldi
Güncel

Atanmayı bekliyordu: Acı haber ırmak kenarından geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Irmağı'nda 29 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu. Genç kadının İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olduğu ve atanmayı beklediği öğrenildi.

IHA23 Mart 2026 Pazartesi 14:37
Atanmayı bekliyordu: Acı haber ırmak kenarından geldi
Annesi ve 2 kız kardeşiyle birlikte yaşadığı bildirilen Rümeysa Güven'in sabah saat 06.00 sıralarında yürüyüş yapmak için evlerinden ayrıldığı, saat 09.00 da ailesi tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna kayıp başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

IRMAKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kayıp başvurusunun ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Manavgat ırmağı yakınlarında arama yapılırken acı haber geldi. Genç kadının cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.

İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olduğu öğrenilen Rümeysa Güven'in cenazesi Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adlî Tabibin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

  • Manavgat
  • İngilizce Öğretmenliği
  • Cansız Beden

