Ataşehir Belediyesi'nde iş bırakma eylemi

Ataşehir Belediyesi çalışanları, sözleşme farklarının iki aydır ödenmediği iddiasıyla iş bırakma eylemi başlattı.

Ataşehir Belediyesi önünde toplanan çalışanlar adına açıklama yapan DİSK işçi temsilcisi Özer Değirmenci, 5 aylık sözleşme farklarının 2 aydır ödenmediğini, kendilerine açıklama olarak "Şu an para yok, ödeyemiyoruz" denildiğini söyledi.

Üretimden gelen güçlerini kullanarak, iş bırakma eylemini gerçekleştirdiklerini belirten Değirmenci, "Paramız ödenene kadar eyleme devam kararı aldık. Bu ayın 11'inde farkların yatacağını söylüyorlar. O da pazar gününe denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Çalışanlar, iş bırakma eylemi için Ataşehir Belediyesi önünde toplanmaya devam ediyor.