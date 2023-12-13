Ataşehir Belediyesi'nde kaçak elektrik skandalı

CHP'li Ataşehir Belediyesi'ndeki kaçak elektrik skandalı ortaya çıktı. Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde bulunan ve yüksek elektrik tüketimi yapan Fen İşleri Müdürlüğü kullanımındaki tesisin İBB'ye ait kurban kesim merkezinin panosundan kaçak olarak elektrik temin ettiği öğrenildi. Belediye yetkilileri tesise ait en son kesilen elektrik faturasının ibrazı talebine cevap veremedi.

3 YIL ÖNCE TAŞINDILAR

Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kullanımındaki yol, bakım ve onarım şefliği tesisi, 3 yıl önce Samandıra caddesindeki söz konusu alana taşındı. Burada faaliyetlere başlayan tesise yasal yollarla elektrik bağlama talebinde bulunulmadı. Belediye, yasal olmayan bir şekilde kendi imkanları ile tesisin arkasında bulunan İBB'nin kurban kesim merkezine ait panodan kendine ait kurduğu panoya elektrik çıkışı aldı.

SAYACA UĞRAMIYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre, İBB panosundan Ataşehir Belediyesi'nin yol, bakım şefliği için alınan elektrik sayaca da uğramıyor. Belediyenin söz konusu tesisteki kaçak elektrik kullanımı yaklaşık 3 yıldır devam ediyor. Tesis şefi ve belediye yetkilileri açıklayamazken, en son kesilen elektrik faturası ibraz talebimize de karşılık veremedi. CHP'li belediyenin bu yolla milyonlarca liralık kaçak elektrik tüketimi yaptığı tahmin ediliyor.