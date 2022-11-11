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Güncel

Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet! Müdür Vekili Ön, görevinden uzaklaştırıldı

Eski Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili Servet Ön, İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

AA11 Kasım 2022 Cuma 14:08 - Güncelleme:
Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet! Müdür Vekili Ön, görevinden uzaklaştırıldı
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Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığınca, Ataşehir Belediyesinde, 4483 Sayılı Yasa gereğince ön inceleme, 3628 Sayılı Kanun gereğince de soruşturma başlatıldı.

Soruşturma nedeniyle eski Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili Servet Ön, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca görevinden uzaklaştırıldı.

- Olayın geçmişi

Ataşehir Belediyesi, dün yaptığı açıklamada, bir kurum çalışanının rüşvet aldığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin, Teftiş Kurulu Müdürlüğünce inceleme-soruşturma başlatıldığını ve görevine son verildiğini açıklamıştı.

Belediyenin başvurusu üzerine, konu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca da çok yönlü soruşturma başlatılmıştı.

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