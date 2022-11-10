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Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı: Soruşturma başlatıldı

Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddia edilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Ataşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Servet Ön'ün görevden alındığı belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddialarla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı açıkladı.

DHA10 Kasım 2022 Perşembe 13:04 - Güncelleme:
Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı: Soruşturma başlatıldı
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Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddiasıyla sosyal medyada görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde odasında iki kişiyle görüşen Servet Ön'ün bu kişilerden parayı alarak çekmecesine koyduğu görülüyor.

Tartışma oluşturan görüntülerle ilgili Ataşehir Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, "Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan, kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda, başkanlık emriyle teftiş kurulu müdürlüğümüzce inceleme/soruşturma başlatılmış olup, başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir. Haberlerdeki görüntülere dair kurumumuz tarafından İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na gereği için müracaat edilmiş olup, konu hakkında gerekli tüm hassasiyet özenle gösterilmektedir" denildi.

Bu arada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise ruhsat müdürüyle ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Böyle görüntülendi

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