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Ataşehir feci kaza: Araç hurdaya döndü

Ataşehir TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde hız yaptığı belirtilen otomobil direğe çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü yaralandı. Otomobil içerisinde alkol şişeleri olduğu görüldü.

IHA26 Temmuz 2023 Çarşamba 08:48 - Güncelleme:
Ataşehir feci kaza: Araç hurdaya döndü
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Kaza, Ataşehir TEM Otoyolu Mirkelam Tesisleri çıkışında sabah 07.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tesislerden otoyol çıkışına süratli şekilde ilerleyen Taner B. kontrolündeki 06 HC 6391 plakalı otomobil, çıkıştaki otluk alanda bulunan direğe çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde trafik akışına önlem alırken, sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk etti. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

OTOMOBİLDE ALKOL ŞİŞELERİ GÖRÜLDÜ

Dinlenme tesisinin çıkışında direğe çarparak hurdaya dönen ve sürücüsünün yaralandığı kazada araç içerisinde alkol şişeleri olduğu görüldü.

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