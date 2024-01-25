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Ataşehir'de bir aracın önünü kesen 2 şüpheli yakalandı

Ataşehir'de, seyir halindeki otomobilin önünü kesip tartıştığı sürücüye hakarette bulunan 2 şüpheli yakalandı.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 11:53 - Güncelleme:
Ataşehir'de bir aracın önünü kesen 2 şüpheli yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, İçerenköy Kayışdağı Caddesi'nde bir otomobilin önüne kesip, tartıştığı sürücüyü tehdit eden ve hakarette bulunan 2 kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

M.S'nin kullandığı aracın önünü kesen U.Y. ve E.Y. Küçükbakkalköy'de yakalandı. İki şüpheli hakkında tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.

Otomobilin önünü kesen U.Y. ve E.Y'nin tehdit ve hakarette bulunması sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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