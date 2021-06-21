İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2021 Salı / 12 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7931
  • EURO
    10,4775
  • ALTIN
    504.448
  • BIST100
    1398.52
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ataşehir'de bir kadının öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı
Güncel

Ataşehir'de bir kadının öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı

Ataşehir'de, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan'ın (41) öldüğü, bir çalışanın da yaralandığı silahlı gasp olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA21 Haziran 2021 Pazartesi 10:44 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 07:41
ABONE OL

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 15 Haziran'da Küçükbakkalköy Başar Sokak'taki silahlı saldırıda Sibel Koçan'ın öldürülmesi, Mert A.'nın yaralanması ve içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantanın gasbedilmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 6 şüphelinin 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Savcılık şüpheli E.V'yi ise "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli E.V'nin tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan gözaltında bulunan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

- OLAY

Küçükbakkalköy Başar Sokak'ta bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan Sibel Koçan ile yanındaki Mert A'ya, 15 Haziran'da iş yerinin önünde park halindeki aracın bagaj tarafında bulunurlarken yanlarına yaklaşan hafif ticari araçtan silah çekilmişti.

Bagajda, içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantayı almaya çalışan şüpheliler, direnilmesi üzerine ateş açmıştı. Saldırıda Koçan ve Mert A. yaralanırken, şüpheliler çantayı alarak kaçmıştı.

Başından vurulan Sibel Koçan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bu arada, aracın bagajında Koçan'ın evinden iş yerine getirdiği 3 ayrı çantada yaklaşık 10 milyon lira bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da oturduğu rezidansın bahçesinde aynı gün ölü bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.