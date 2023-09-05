Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra 4 binaya daha sıçrayan yangın söndürüldü

Barbaros Mahallesi Zaloğlu Sokağı'nda iki katlı bir spor salonunda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle içerisinde iş yerleri ve dairelerin bulunduğu, bitişikteki 3 katlı binaya sıçradı.

Yine rüzgarın etkisiyle büyüyerek Kent Sokağı'ndaki 3 binaya daha sıçrayan yangına itfaiye ekipleri, 26 araç ve 83 personelle müdahale etti.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yangının bulunduğu sokağa çıkan yolları trafiğe kapattı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucunda ilk etapta kısmı olarak kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı. Bir binanın, plastik malzemelerin bulunduğu depo bölümündeki yangın da söndürüldü.

Spor salonu yanarak kullanılamaz hale gelirken yangının sıçradığı diğer binalarda büyük çapta hasar oluştu.

Öte yandan, çevredeki bazı kişiler olay yerine geç kaldıkları gerekçesiyle itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Yangında iş yerleri zarar gören birkaç esnafın yangının çıkış nedenine ilişkin birbirlerini suçlayarak tartışmaları üzerine araya giren polis ekipleri tarafları ayırdı.

Yükselen dumanlar, olay yerinin yanındaki D-100 kara yolundaki trafiği etkilerken Kadıköy Kozyatağı ve Sahrayıcedid mahalleleri yoğun duman altında kaldı.