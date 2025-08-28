Ataşehir'de cami bahçesinde korkunç kaza: Demir korkuluk koluna saplandı

Ataşehir'de cami bahçesinde oyun oynadığı esnada duvara tırmanan bir çocuk duvardan düşmesi sonucu korkuluk demiri koluna saplandı. Yaralı çocuk kolundaki demirle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'ndeki Esatpaşa Merkez Camii bahçesinde dün 15.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte cami bahçesinde oyun oynayan Yağız Selim A., cami bahçesinde bulunan duvarına çıkmak istedi. Duvar üzerindeki ucu sivri korkuluk demirlerinden tutunarak duvara çıkan çocuk, aniden dengesini kaybedince ayağı boşluğa düştü.

Düşmeyle birlikte çocuğun koluna ucu sivri korkuluk demiri saplandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri çocuğu kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri kesici aletle çocuğun koluna saplanan demirin bağlantılarını kesti. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri kestikleri demirle çocuğu kurtardı.

Koluna saplanan demirle birlikte ambulansa taşınan çocuk, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.