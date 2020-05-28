Ataşehir'de cuma namazı kılınacak camiler açıklandı! Ataşehir Cuma namazı kılınacak camiler listesi

Ataşehir'de Cuma namazıyla cemaate açılacak olan camilerin listesi bugün açıklandı. Valiliğin resmi internet sitesi üzerinden açıklanan Ataşehir Cuma namazı kılınacak camiler listesinde geniş ve dar kapasiteli olanlar dahil birçok caminin Cuma namazı için uygun olduğu görüldü.
Ataşehir'de cuma namazı kılınacak camiler açıklandı. Ataşehir'e özel son dakika olarak açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler listesinde 2 farklı liste dikkat çekti. Valilik açıklamasında cuma namazına müsait camiler ve geniş kapasiteli camiler olmak üzere 2 farklı kategoride vatandaşların öncelikle geniş kapasiteli camileri tercih etmeleri de teşvik edilmiş oldu. Ataşehir'de cuma namazı kılınacak camiler listesi haberimizde.
VALİ YERLİKAYA AÇIKLADI!
İstanbul Valisi Ali Yelikaya, İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler için yaptığı açıklamasında "29 Mayıs Cuma günü Özlem ve hasret bitiyor. İstanbul’da #CumaNamazı kılınacak Camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin." diyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya cuma namazında açık olacak ve namaz kılınacak olan camiler listesini paylaştı.
ATAŞEHİR'DE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
MAHALLESİ CAMİ
Ferhatpaşa Mahallesi Heybe Sokak No: 4 Ahmet Efendi Camii
Mevlana Mahallesi Aksekili Mehmet Uslu Cadde No: 8 Aksekili Mehmet Uslu Camii
Kayışdağı Mahallesi Uslu Cadde No: 14 Akşemsettin Camii
Atatürk Mahallesi Şeref Sokak No: 29 A Atatürk Mh. Fevzi Çakmak Camii
Küçükbakkalköy Mahallesi Kuzu Sokak No: 4 Bağlariçi Camii
Örnek Mahallesi Mevlana Camii Sokak No: 1 Bayraktar Camii
İçerenköy Mahallesi Hakkı Erdoğan Sokak No: 1 Birlik Camii
İçerenköy Mahallesi Yasemin Sokak No: 2 Bostancı Otosanayi Camii
Yenişehir Mahallesi Kağnıcı Yolu Cadde No: 29 Cihat Camii
Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Cadde No: 231 A Darulaceze Camii
Yeni Çamlıca Mahallesi Reşit Paşa Cadde No: 11 A Ebu Hureyre Camii
Atatürk Mahallesi 3. Cadde No: 6 Emekevler Camii
Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak No: 7 /2B Emlak Konut GYO A.ş. Mescidi
Esatpaşa Mahallesi Hacılar Cami Sokak No: 6 A Esatpaşa Hacılar Camii
Esatpaşa Mahallesi Cevher Sokak No: 2 Esatpaşa Merkez Camii
Esatpaşa Mahallesi Ziyapaşa Cadde No: 42 Esatpaşa Yunusemre Camii
Ferhatpaşa Mahallesi 15. Sokak No: 83 Ferhatpaşa Merkez Camii
Fetih Mahallesi Kayısı Sokak No: 1 Fetih Mh. Fetih Camii
İçerenköy Mahallesi Alanaldı Cadde No: 11 Gökyiğit Camii
Ferhatpaşa Mahallesi 44. Sokak No: 51 Hacı Ali Rıza Camii
Yenisahra Mahallesi Atalay Cadde No: 6 /1 Hacı Eyüpoğlu Camii
Fetih Mahallesi Eski Çiftlik Yolu Cadde No: 10 Hacı Halil Bakır Camii
Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak No: 87 Hacı Mehmet Ali Tombul Camii
Ferhatpaşa Mahallesi 135. Sokak No: 20 Hacı Osman Camii
Mustafa Kemal Mahallesi 3101. Sokak No: 1 /1 Hz. Ali Merkez Camii
İnönü Mahallesi Bayır Sokak No: 3 Hz. Ebubekir Sıddık Camii
Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde No: 151 Hz. Hüseyin Camii
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvar No: 1 Hz. Osman Camii
İçerenköy Mahallesi Şehit İsmail Öz Sokak No: 7 A İçerenköy Ali Gazibaba Camii
İçerenköy Mahallesi Özen Sokak No: 42 İçerenköy Hacı Nuri Cerit Camii
İnönü Mahallesi Ulusu Cadde No: 86 İçerenköy İlknur Camii
İçerenköy Mahallesi Merkez Camii Sokak No: 10 İçerenköy Merkez Camii
Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Cadde No: 165 B İETT Anadolu Garajı Mescidi
Mevlana Mahallesi Gazi Atatürk Cadde No: 17 İmamı Buhari Camii
Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Cadde No: 1 A Kanuni Sultan Süleyman Camii
Yenisahra Mahallesi İstiklal Cadde No: 1 /1 Kaptan Faruk Türker Camii
Kayışdağı Mahallesi Uslu Cadde No: 76 A Kayışdağı Fatih Camii
Kayışdağı Mahallesi Nasır Cadde No: 38 Kayışdağı Merkez Camii
Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Cadde No: 15 A Kilisli Mustafa Kanat Camii
İçerenköy Mahallesi Kiptaş Sokak No: 1 Kiptaş Sultan Alpaslan Camii
Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Cadde No: 23 Küçükbakkalköy Mrk. Camii
İnönü Mahallesi Medine Mescidi Sokak No: 2 Medine Mescidi
Küçükbakkalköy Mahallesi Tevfik Fikret Cadde No: 1 Mescidi Aksa Camii
Barbaros Mahallesi Mor Zambak Sokak No: 4 A Mimar Sinan Camii
İçerenköy Mahallesi Özalp Sokak No: 12 Osmanlı Çatakbaşı Camii
Barbaros Mahallesi Sütçü Yolu Cadde No: 70 Öztürkler Camii
İçerenköy Mahallesi Çelenk Sokak No: 4 Selçuklar Camii
Barbaros Mahallesi Kızıl Begonya Sokak No: 7 Selman-ı Farisi Camii
İçerenköy Mahallesi Şafak Cami Sokak No: 36 Şafak Camii
Mevlana Mahallesi Kıbrıs Cadde No: 16 /1 Şehit Mehmet Emin Aydın Camii
İçerenköy Mahallesi Karakum Sokak No: 8 Şehitler Camii
Örnek Mahallesi Semerkant Cadde No: 44 B Takva Camii
Örnek Mahallesi Şehnaz Sokak No: 2 /1 Türkistanlılar Camii
İnönü Mahallesi Narçiçeği Sokak No: 2 Uhud Camii
Mimar Sinan Mahallesi Üsküdar Cadde No: 1 /3 Yedpa Camii
Yeni Çamlıca Mahallesi Leman Ana Cadde No: 1 A Yeni Çamlıca Merkez Camii
Barbaros Mahallesi İstanbul Cadde No: 2 Yunus Emre Camii
Fetih Mahallesi Kafkas Sokak No: 9 Zekeriyabey Camii
Örnek Mahallesi Yaşam Sokak No: 20 A Libade Camii
Yeni Sahra Futbol Stadı Yeni Sahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Futbol Stadı
Ornek mahallesi Kapali pazar yeri Hasan Çelebi Sk. Pazar Yeri
Küçükbakkalköy Pazar yeri Gülnaz Sk. Pazaryeri