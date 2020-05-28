Ataşehir'de cuma namazı kılınacak camiler açıklandı! Ataşehir Cuma namazı kılınacak camiler listesi

28 Mayıs 2020 Perşembe 13:37 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 13:37

Ataşehir'de Cuma namazıyla cemaate açılacak olan camilerin listesi bugün açıklandı. Valiliğin resmi internet sitesi üzerinden açıklanan Ataşehir Cuma namazı kılınacak camiler listesinde geniş ve dar kapasiteli olanlar dahil birçok caminin Cuma namazı için uygun olduğu görüldü.

Ataşehir'de cuma namazı kılınacak camiler açıklandı. Ataşehir'e özel son dakika olarak açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler listesinde 2 farklı liste dikkat çekti. Valilik açıklamasında cuma namazına müsait camiler ve geniş kapasiteli camiler olmak üzere 2 farklı kategoride vatandaşların öncelikle geniş kapasiteli camileri tercih etmeleri de teşvik edilmiş oldu. Ataşehir'de cuma namazı kılınacak camiler listesi haberimizde.

VALİ YERLİKAYA AÇIKLADI!

İstanbul Valisi Ali Yelikaya, İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler için yaptığı açıklamasında "29 Mayıs Cuma günü Özlem ve hasret bitiyor. İstanbul’da #CumaNamazı kılınacak Camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin." diyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya cuma namazında açık olacak ve namaz kılınacak olan camiler listesini paylaştı.

ATAŞEHİR'DE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MAHALLESİ CAMİ

Ferhatpaşa Mahallesi Heybe Sokak No: 4 Ahmet Efendi Camii

Mevlana Mahallesi Aksekili Mehmet Uslu Cadde No: 8 Aksekili Mehmet Uslu Camii

Kayışdağı Mahallesi Uslu Cadde No: 14 Akşemsettin Camii

Atatürk Mahallesi Şeref Sokak No: 29 A Atatürk Mh. Fevzi Çakmak Camii

Küçükbakkalköy Mahallesi Kuzu Sokak No: 4 Bağlariçi Camii

Örnek Mahallesi Mevlana Camii Sokak No: 1 Bayraktar Camii

İçerenköy Mahallesi Hakkı Erdoğan Sokak No: 1 Birlik Camii

İçerenköy Mahallesi Yasemin Sokak No: 2 Bostancı Otosanayi Camii

Yenişehir Mahallesi Kağnıcı Yolu Cadde No: 29 Cihat Camii

Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Cadde No: 231 A Darulaceze Camii

Yeni Çamlıca Mahallesi Reşit Paşa Cadde No: 11 A Ebu Hureyre Camii

Atatürk Mahallesi 3. Cadde No: 6 Emekevler Camii

Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak No: 7 /2B Emlak Konut GYO A.ş. Mescidi

Esatpaşa Mahallesi Hacılar Cami Sokak No: 6 A Esatpaşa Hacılar Camii

Esatpaşa Mahallesi Cevher Sokak No: 2 Esatpaşa Merkez Camii

Esatpaşa Mahallesi Ziyapaşa Cadde No: 42 Esatpaşa Yunusemre Camii

Ferhatpaşa Mahallesi 15. Sokak No: 83 Ferhatpaşa Merkez Camii

Fetih Mahallesi Kayısı Sokak No: 1 Fetih Mh. Fetih Camii

İçerenköy Mahallesi Alanaldı Cadde No: 11 Gökyiğit Camii

Ferhatpaşa Mahallesi 44. Sokak No: 51 Hacı Ali Rıza Camii

Yenisahra Mahallesi Atalay Cadde No: 6 /1 Hacı Eyüpoğlu Camii

Fetih Mahallesi Eski Çiftlik Yolu Cadde No: 10 Hacı Halil Bakır Camii

Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak No: 87 Hacı Mehmet Ali Tombul Camii

Ferhatpaşa Mahallesi 135. Sokak No: 20 Hacı Osman Camii

Mustafa Kemal Mahallesi 3101. Sokak No: 1 /1 Hz. Ali Merkez Camii

İnönü Mahallesi Bayır Sokak No: 3 Hz. Ebubekir Sıddık Camii

Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde No: 151 Hz. Hüseyin Camii

Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvar No: 1 Hz. Osman Camii

İçerenköy Mahallesi Şehit İsmail Öz Sokak No: 7 A İçerenköy Ali Gazibaba Camii

İçerenköy Mahallesi Özen Sokak No: 42 İçerenköy Hacı Nuri Cerit Camii

İnönü Mahallesi Ulusu Cadde No: 86 İçerenköy İlknur Camii

İçerenköy Mahallesi Merkez Camii Sokak No: 10 İçerenköy Merkez Camii

Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Cadde No: 165 B İETT Anadolu Garajı Mescidi

Mevlana Mahallesi Gazi Atatürk Cadde No: 17 İmamı Buhari Camii

Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Cadde No: 1 A Kanuni Sultan Süleyman Camii

Yenisahra Mahallesi İstiklal Cadde No: 1 /1 Kaptan Faruk Türker Camii

Kayışdağı Mahallesi Uslu Cadde No: 76 A Kayışdağı Fatih Camii

Kayışdağı Mahallesi Nasır Cadde No: 38 Kayışdağı Merkez Camii

Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Cadde No: 15 A Kilisli Mustafa Kanat Camii

İçerenköy Mahallesi Kiptaş Sokak No: 1 Kiptaş Sultan Alpaslan Camii

Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Cadde No: 23 Küçükbakkalköy Mrk. Camii

İnönü Mahallesi Medine Mescidi Sokak No: 2 Medine Mescidi

Küçükbakkalköy Mahallesi Tevfik Fikret Cadde No: 1 Mescidi Aksa Camii

Barbaros Mahallesi Mor Zambak Sokak No: 4 A Mimar Sinan Camii

İçerenköy Mahallesi Özalp Sokak No: 12 Osmanlı Çatakbaşı Camii

Barbaros Mahallesi Sütçü Yolu Cadde No: 70 Öztürkler Camii

İçerenköy Mahallesi Çelenk Sokak No: 4 Selçuklar Camii

Barbaros Mahallesi Kızıl Begonya Sokak No: 7 Selman-ı Farisi Camii

İçerenköy Mahallesi Şafak Cami Sokak No: 36 Şafak Camii

Mevlana Mahallesi Kıbrıs Cadde No: 16 /1 Şehit Mehmet Emin Aydın Camii

İçerenköy Mahallesi Karakum Sokak No: 8 Şehitler Camii

Örnek Mahallesi Semerkant Cadde No: 44 B Takva Camii

Örnek Mahallesi Şehnaz Sokak No: 2 /1 Türkistanlılar Camii

İnönü Mahallesi Narçiçeği Sokak No: 2 Uhud Camii

Mimar Sinan Mahallesi Üsküdar Cadde No: 1 /3 Yedpa Camii

Yeni Çamlıca Mahallesi Leman Ana Cadde No: 1 A Yeni Çamlıca Merkez Camii

Barbaros Mahallesi İstanbul Cadde No: 2 Yunus Emre Camii

Fetih Mahallesi Kafkas Sokak No: 9 Zekeriyabey Camii

Örnek Mahallesi Yaşam Sokak No: 20 A Libade Camii

Yeni Sahra Futbol Stadı Yeni Sahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Futbol Stadı

Ornek mahallesi Kapali pazar yeri Hasan Çelebi Sk. Pazar Yeri

Küçükbakkalköy Pazar yeri Gülnaz Sk. Pazaryeri