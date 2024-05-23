İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2024 Perşembe / 16 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2089
  • EURO
    35,0153
  • ALTIN
    2439.35
  • BIST100
    10926.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ataşehir'de facianın eşiğinden dönüldü

Ataşehir'de direk yüklü vinç dönüş yaptığı sırada direklerden bazıları İETT otobüsünün camından içeri girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi.

DHA23 Mayıs 2024 Perşembe 10:10 - Güncelleme:
Ataşehir'de facianın eşiğinden dönüldü
ABONE OL

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BU 4361 plakalı vinç yolda dönüş yaptığı sırada kasasındaki direkler, seyir halinde olan 34 HO 2948 plakalı İETT otobüsünün camından içeri girdi. İçinde yolcular olan otobüsün camı direklerin çarpmasıyla tuzla buz oldu. Otobüsteki yolcular kısa süreli panik yaşadı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik vinç ve otobüsün yol kenarına çekilmesiyle normale döndü.

Otobüsün şoförü, "Seyir halindeydim, birkaç yolcum vardı. Çok yolcum yoktu" dedi. Vincin şoförü konuşmak istemezken şirket çalışanı, "Bana telefon etti. Anlattı durumu. Cama çarpmış, başka bir şey yok, yaralı da yok" diye konuştu.

Tutanak tutan taraflar daha sonra kaza yerinden ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.