İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2025 Cumartesi / 10 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ataşehir'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Ataşehir'de bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

IHA8 Şubat 2025 Cumartesi 06:59 - Güncelleme:
Ataşehir'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Kaza, 3.30 sıralarında TEM Çamlıca bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre otoyolda henüz nasıl meydana geldiği bilinmeyen ve 6 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bağlantı yolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri de kazanın gerçekleştiği yere gelerek inceleme çalışmaları yaptı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden çekici ile kaldırılması ile Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.