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Ataşehir'de feci kaza! 1 ölü

Ataşehir'de aracın çarpması sonucu otobüsün altına sürüklenen kadın hayatını kaybetti.

AA06 Nisan 2021 Salı 07:19 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 07:19
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Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken, bir aracın çarpması sonucu sürüklendiği park halindeki otobüsün altında sıkışan 23 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kayışdağı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin U'ya (23), sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle caddede park halinde bulunan otobüsün altına sürüklenen Tülin U. sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kriko yardımıyla otobüsü kaldırarak Tülin U'yu sıkıştığı yerden çıkardı.

Ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tülin U. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olaydan sonra aracıyla kaçan sürücüyü yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Öte yandan, görgü tanıkları Tülin U'ya bir kamyonetin çarptığını ve kaçtığını, kadını çıkaramadıkları için itfaiye ekiplerini çağırdıklarını belirtti.

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