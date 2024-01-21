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Ataşehir'de iki ayrı trafik kazası

Ataşehir'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

AA21 Ocak 2024 Pazar 07:43 - Güncelleme:
Ataşehir'de iki ayrı trafik kazası
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Alınan bilgiye göre, Umut O. yönetimindeki 34 FCP 526 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kozyatağı mevkisinde Batuhan K. idaresindeki 34 GAD 687 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Bu kazadan kısa süre sonra Y.Ö. yönetimindeki 41 AKJ 090 plakalı otomobil ile Turgay G. idaresindeki 34 FRF 053 plakalı otomobilin çarpıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Y.Ö. ve Turgay G. ile araçlardaki Murat K, Ümit Y. ve Yağmur S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada sürücü Y.Ö'nün 1,57 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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