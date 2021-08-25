Ataşehir'de kahvehanede cinayet

DHA 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:13 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:13

Olay 23 Ağustos Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. 23 yaşındaki Muhammet Barlas K., burada 10 gün önce çalışmaya başlayan 51 yaşındaki Hasan Toka'yı üç kurşunla başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Toka, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine hemen olay yerine ulaşan polislerden kaçmaya çalışan katil zanlısı Muhammet Barlas K., yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısının üzerinde içinde 4 mermi bulunan ruhsatsız silah ele geçirildi.

Muhammet Barlas K.'nın emniyetteki ifadesinde Hasan Toka'nın kendisinden 2 bin 500 lira borç aldığını, borcu ödemediğini ve olay günü kendisine küfrettiğini, be nedenle hedef gözetmeksizin ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Muhammet Barlas K. çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürmek suçundan tutuklandı.

Görgü tanığı Ufuk Güneş "Vurulan 10 gün önce çalışmaya başlamış. İçeri giren genç birisi önce tuvalete gitmiş. Daha sonra yanına oturmuş, başına 3 el ateş etmiş. Polisler ve ambulans geldi. Vuran kişi yakalandı. Aralarında daha önce bir sorun varmış" diye konuştu.